No detiene preparación

La pesista Fiorella Cueva no se detiene. Todas las mañanas y tardes entrena con el apoyo de su padre Sergio y las indicaciones de manera virtual de su entrenador. El sueño de clasificar a unos Juegos Olímpicos, precisamente Tokio, sigue intacto.

“Este tiempo de aislamiento social lo estoy pasando con mis padres. En casa trato de no hacer lo mismo, cambiar de rutina, por ejemplo, estoy haciendo postres, algo que no iba conmigo cuando todos podíamos salir, en tiempo de normalidad. Gracias a esta cuarentena he pasado más tiempo con mi familia después de muchísimo tiempo”, señaló Fiorella.

“Por el tema del cierre de las fronteras y la salud de todos, he dejado de ir a dos campeonatos muy importantes en Colombia y República Dominicana que sumaba puntos en el ranking para la clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio. Lo que más extraño es mi ambiente de entrenamiento”, agrega la deportista de categoría 48 kg, que tiene el récord nacional de envión con 99 kg.

“Sigo preparándome con fuerza para clasificar a Tokio. Mi sueño sigue intacto en base a los entrenamientos. No es igual, pero tenemos que seguir enfocados y preparados para no perder fuerza cuando tengamos que volver”, finalizó Fiorella.