No debemos permitir que nos dividan

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Tras semanas de cuestionamientos contra la ministra de Economía, María Antonieta Alva, finalmente el Pleno del Congreso apenas alcanzó 46 de los 66 votos que requería para aprobar la moción de censura presentada por el parlamentario José Vega, de Unión por el Perú.

Las bancadas que se mostraron a favor de censurar a Alva fueron las de Frepap, Unión por el Perú, Podemos Perú y Frente Amplio; mientras que Acción Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Partido Morado cerraron filas a favor de la titular de Economía.

Para el congresista del Frente Amplio, Lenin Bazán, el rechazo a la moción de censura evidencia que los conflictos entre las bancadas que persiguen la vacancia y el Ejecutivo en realidad no se deben a visiones políticas tan distantes. “En este Congreso se sigue actuando sin coherencia, y más bien por conveniencia, sin análisis serio de la problemática. El control político se ha convertido en cálculo político, en pura palabra sin resultados. Muchas bancadas que iniciaron un proceso de vacancia al presidente supuestamente por un tema ético y por corrupción, cuando llega el momento de censurar a la ministra que encarna el modelo económico votan en contra. Es decir, proponen un cambio de gobierno por causa de la corrupción pero no aceptan la censura a la ministra. Esto no es coherente”, advirtió.

CENSURA ERA JUSTIFICADA

Bazán consideró que existen sobradas razones para justificar una censura a la ministra Alva, comenzando por la política económica “de cara a la gran empresa y de espaldas al pueblo”. “Ha dependido mucho de ella el hecho de que el bono universal personal no haya llegado a toda la población, y que solo hayan otorgado bonos hambreadores y a cuenta gotas, exponiendo a la gente que ha tenido que salir a la calle a trabajar y por eso ahora somos el país con mayor mortalidad en el mundo”, cuestionó

El legislador por La Libertad manifestó que la política económica excluyente impulsada desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) “ha dejado de atender de 2,2 millones a 1.8 millones de pequeños agricultores, y eso amerita un cambio y llamado de atención”. “También se deja de lado a más de 70% de Mypes que no son beneficiadas, además de la política económica de endeudamiento y la política fiscal, que en los beneficios tributarios se van 17 mil millones de soles en el marco multianual que dejaremos de recaudar el 2021, y en evasión y elusión tributaria se van 56 mil millones de soles porque no se deciden en implementar una política anti elusiva”, señaló.

Bazán acusó que la política económica impulsada por Alva desde el MEF promueve un endeudamiento que los ciudadanos terminarán pagando, en lugar de pensar en una reforma tributaria que es lo que el país necesita. “Eso lo hemos conversado en diversas reuniones donde la propia ministra nunca ha sabido responder por qué ha beneficiado a estas grandes empresas”, añadió.

CORRUPCIÓN LEGALIZADA

Por otro lado, afirmó que existe en el país una “corrupción legalizada” con un impacto negativo para el Estado calculado en miles de millones de soles. “La corrupción no solo es meterle mano al Estado (con actos ilegales, según la Contraloría se ha perdido S/ 23 mil millones), sino también se presenta por falta de medidas antielusivas o beneficios tributarios, y estamos perdiendo más de 70 mil millones de soles. Eso es motivo suficiente para decirle al presidente oye cambia tu modelo económico y cambia a tu ministra. Esa es la comunicación política que debió partir desde el Congreso si realmente hubiera coherencia. Todos hablan del agricultor, de los microempresarios, pero vemos que en el momento de las decisiones se olvidan de ellos”, apuntó.

URRESTI VIVE DEL MORBO

Respecto a la desatinada intervención del congresista Daniel Urresti en el Pleno, quien se refirió a una presunta relación íntima entre el presidente Martín Vizcarra y Richard Cisneros, Bazán remarcó que el parlamentario de Podemos “es un político que vive del morbo y no de las razones profundas que ameritan cambios en el país”.

“Ellos por ejemplo hablan de cuestiones sexuales y se indignan, pero del modelo económico que nos mata de hambre y es excluyente ahí no dicen nada, solo guardan silencio. Además, el señor Urresti es un convenido político, muy cambiante de acuerdo a la corriente de opinión pública, inestable emocional y racionalmente al momento de tomar decisiones. Ahora con el tema de la vacancia primero apoya y luego dice que votará en contra, siempre se coge de algo para estar cambiando, y así pretende ser presidente, esto nos da una idea de lo que tendríamos en el gobierno si es que fuera elegido.”, refirió sobre el exministro del Interior y acusado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

VIZCARRA DEBE DAR LA CARA

Finalmente, Bazán manifestó que el tema de la vacancia en el Congreso parece más bien “orientado por los vientos de la opinión pública, y como ahora están en contra es que (las bancadas que la impulsaron) han retrocedido”. “Sin embargo, de acá al viernes si hay un video o audio que escandalice tendrán un voto por la vacancia y si no la mayoría le dará la confianza nuevamente. Al margen de ello, esperamos que el presidente venga el viernes al Congreso, responda por las acusaciones en su contra y se tome una decisión definitiva sobre el tema. El Frente Amplio ha presentado una moción para que se siga la investigación en el Congreso y Fiscalía, y no seguir en este limbo, sino pasar a los temas urgentes que tiene el país y que son los que nos deben ocupar”, exhortó.