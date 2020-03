No bajemos la guardia

El presidente Martin Vizcarra ha pedido ayer a la po­blación no bajar la guardia en el cumplimiento de las medias dispuesta por el Gobierno para contener los contagios de coronavirus, al cumplirse el sépti­mo día de emergencia nacional. Sin embargo, esta pande­mia también ha venido a desnudar los graves problemas que afrontan los pobladores que luchan día a día por so­brevivir en medio de la pobreza y la extrema pobreza en los cerros que rodean Lima, donde pagan hasta 30 soles por unos bidones de agua, que no les dura mucho.

Estos peruanos se preguntan “cómo podemos hacer para colaborar en la lucha contra el coronavirus si nos pi­den que nos lavemos las manos constantemente y no tene­mos agua”. Esta es una ocasión para que nuestras autorida­des comprendan por qué ya no debemos enorgullecernos de que en el país disminuya la pobreza monetaria. Parece un contrasentido cuando escuchamos a los peruanos más pobres decir que ganan 50 soles diarios lavando automóvi­les, pero tienen que pagar 30 soles por el agua. Habría que preguntarse si realmente esas personas han dejado de ser pobres, cuando no tienen acceso a los servicios bási­cos, ni siquiera a los más vitales como es el agua y el saneamiento.

El Programa de las Na­ciones Unidas para el Desa­rrollo, PNUD, nos dice que más allá de la falta de ingre­sos para la satisfacción de necesidades, ahora hay que entender la pobreza como personas que sufren caren­cias en las dimensiones: educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda y calidad de vida en general. Es decir; si una persona gana S/1,500 y no tiene acceso a los servicios de agua por red pública y alcantarillado, no tiene acceso a la salud, educación, vivienda, etc., no se puede de­cir que ha dejado el umbral de la pobreza.

El impacto del coronavirus en nuestra economía solo ha venido a mostrarnos cuán equivocados estaban los su­cesivos gobiernos que han antecedido al actual y que se va­nagloriaban por que el país tenía más de 100 meses de con­tinuo crecimiento. Se llenaban la boca repitiendo, hasta la saciedad, que durante su gestión disminuyó la pobreza monetaria. Tiene razón el presidente Vizcarra cuando dice que no hay que bajar la guardia, pero eso implica también resolver los problemas más acuciantes del país porque de otra manera el Perú estará a merced de todas las plagas, como la del Covid-19 que al parecer le va a costar al país mucho más que dotar de agua potable a los peruanos de menores recursos.