Nicolasa, un personaje muy querido por los peruanos

Jaime Zegarra, abogado de la Aso­ciación de Defensa y Modernización del Mercado de Frutas señala a la gestión edil de George Forsyth y la administración del mercado como los responsables del caos en que funciona y que ha posibilitado el contagio del Covid-19. Afirma que hay intereses de por medio y advier­te que hay una sentencia del Poder Judicial y del TC que ordenan el traspaso del local a los comercian­tes. Por su parte, los comerciantes afirman que tienen un millonario proyecto para modernizarlo y que todo depende del alcalde.

_Ayer se realizaron pruebas a los comerciantes del Merca­do de Frutas en medio de un gran desorden, gran cantidad de personas y malas instala­ciones ¿Por qué este mercado funciona así?

_Este desorden viene de hace muchos años en razón de la muy mala gestión administrativa que tiene. Las personas que están a cargo de la administración solo se preocupan en cobrar cupos a los camiones que ingresan, cobrarles por el tonelaje que cargan y por el ingreso y salida de los estibadores. Este monto de dinero que cobran va directamente a sus arcas y no dan cuenta a nadie, obligan a los usuarios del mercado a pagar ese cupo, la ley de tributación muni­cipal señala que está prohibido el cobro por el ingreso y pesaje de mercadería en todos los mercados públicos pero este señor hace caso omiso de la ley.

_El administrador temporal es el señor Willy Cuadros?

_Willy Cuadros y toda la gente que lo acompaña en la adminis­tración que son 3 o 4 personas más. Ellos no son comerciantes, no son estibadores, no son nadie en el mercado y ellos obligan a pagar a los comerciantes. Si ellos hubieran aplicado un plan o proto­colo para evitar el contagio de esta enfermedad, perdían dinero porque tenían que restringir el ingreso de usuarios. A él no le interesó la salud de la población, no solamente de los comerciantes, ni de usuarios. El Mercado de Frutas ya colapsó entra demasiada gente, no hay control. Ese masivo ingreso convirtió al mercado en un foco infeccioso, el Mercado de Frutas es un puerto de la fruta, por allí pasa la fruta para todo el país, este señor no tuvo ningún tipo de cuidado a sabiendas que la gente se estaba contagiando y en otros caso muriendo

_Algunos comerciantes ma­nifestaron que vienen pidiendo al alcalde de La Victoria, George Forsyth, que les traspase el mer­cado porque hay una sentencia judicial que lo ordena.

_La podredumbre, el desorden y la superpoblación en la cual se encuen­tra el mercado, independientemente de la actual administración, no puede evitar señalar a la actual gestión mu­nicipal de La Victoria. Porque ellos de acuerdo a sentencia del Poder Ju­dicial y del Tribunal Constitucional tienen que transferir el mercado a los comerciantes. El actual alcalde ha encontrado un sin números de pretextos que en nada justifican que no cumplan con traspasar el mercado.

_ ¿No se ha hecho nada en la gestión del alcalde George Forsyth por fiscalizar u ordenar el Mercado de Frutas?

_Sería bueno preguntar a la actual gestión municipal si tiene el padrón de comerciantes, si alguna vez se ha acercado al mercado a pedirles su certificado sanitario, a ver si así cumplen con las normas de limpieza propias que la municipalidad exige a cualquier mercado público. No existe el principio de autoridad, no existe la municipalidad como administración, como fiscalización, ese mercado es zona liberada. La propia organización criminal de “Los Intocables Ediles”, de la cual está preso el anterior alcalde (Elías Cuba), ellos aceptan que recibían dinero del Mercado de Frutas para que siga así. Ya estamos más de un año y medio de la actual gestión municipal y la situación no ha cambiado en nada.

_ ¿Y porque cree que no se ha hecho nada hasta ahora?

_Precisamente la pregunta que deberíamos hacernos es porque esta gestión municipal no ha hecho nada por reorgani­zar el mercado y hacer cumplir la ley de transferir el mercado a los comerciantes para que ellos organizadamente modernicen el mercado y no esté en la podredum­bre en la que se encuentra que ha sido un caldo de cultivo para el Coronavirus. ¿Quién no quisiera que el mercado se modernice? La actual administración del mercado no quiere porque pierde su dinero y la gestión municipal no quie­re privatizarlo. Las veces que he escuchado al alcalde responder sobre porque no hace algo por el mercado es que “está judicializa­do”. Esa es la principal respuesta al problema que tiene Lima a la principal despensa de frutas que tiene todo el Perú.

_El alcalde de La Victoria ha dicho que no hay dinero, que el municipio está quebrado.

_ Yo no entiendo que el distri­to de La Victoria o el municipio esté quebrado. Se mueven miles de millones al año en el rubro de la confección como en otros rubros. Si el señor no sabe qué hacer, ese es su problema. Si el señor no sabe cómo administrar su distrito yo no se qué está ha­ciendo allí. La verdad el señor solo sale para quejarse, entonces para que se metió.

UN MERCADO MODERNO. El comerciante Joel Estrada dijo a principios de año que los co­merciantes cuentan con capital para modernizar el mercado de Frutas. Este proyecto comprende entre otras cosas en la edificación ecológica de un centro mayorista de frutas, de tres pisos y tres ni­veles subterráneos, con tiendas amplias, cámaras frigoríficas, almacenes, zonas de embarque, ramplas estacionamientos, ascen­sores de carga y pasajeros.

ALEJANDRO ARTEAGA

Editor Actualidad