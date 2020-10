NEMÍAS POMACHAGUA: Anticuchero de puro corazón

Aparte de una carta variada de platos criollos, tiene productos exclusivos del norte chico para el que quiera llevar un recuerdo exquisito.

Hasta Huaral llega todo tipo de público con ansias de probar la cocina regional y rústica como el ceviche de pato y chancho al palo, cuyos sabores son para paladares exigentes, entendiendo esto es que Cesar Augusto Armas decide consolidar su restaurante “Pelacho Restaurante Turístico”, el que no se hizo de la noche a la mañana.

Todo comenzó cuando se fue para Puerto Maldonado, en el 2008, para estar en el rubro de la minería, “pero eso no era lo mío, era mucho trajín, pero en uno de esos ajetreos vi una parrilla en el campamento y me di cuenta que en las noches no había restaurantes ni nada consistente más que puestos de anticuchos, es ahí cuando se me ocurre hacer algo a la parrilla”, destaca.

Y aunque no sabía prender un carbón, se iba a guiar de su intuición y buen paladar, también de las pautas que le dio una cusqueña, conocimientos que recogió con mucho entusiasmo hasta llegar a manejar la técnica de las carnes a la parrilla, que ofrecía junto a la ensalada y las papas doradas.

Con ese puesto se quedó unos 4 años, ya en el 2012 tuvo que regresar a Lima, teniendo en mente quedarse en Huaral, pues siempre recordaba que el deseo de su padre era vivir en Huaral, pues era una tierra rica en todo sentido y también para hacer una vejez tranquila.

Abrió un circuito de cuatrimotos en la huaca de Huaral, donde duró un año, para luego trasladarse a la entrada de la misma ciudad colocando ahí un negocio de pescados y mariscos, “era una carpita muy sencilla, con mesas para compartir, estratégicamente muy cerca de un conocido restaurante, pues sabía que ahí iba tener éxito, pues ojo de negociante siempre he tenido”, menciona.

Amplió el negocio con mucho esmero utilizando para su infraestructura palos de bambú y así armó su huarique. En una de esas temporadas de fiestas patrias, un amigo le recomienda hacer chancho al palo, recordando así la experiencia de las parrillas y remontándome a lo que había hecho en la selva, también se guio de una receta básica del chancho al asador de estilo argentino. Así es que logra esa contundente oferta.

Su espacio estaba cerca de la pista principal, llamando la atención de todo el que pasaba, pues era un gran despliegue de carne, que ofrecía a un precio módico, teniendo también que lidiar con más orden y responsabilidad. El restaurante comenzó con el nombre de “Cabañita Restaurante Turístico Pelacho”, pero hace 4 años quedó con “Pelacho Restaurante Turístico”.

Ese chancho al palo llega acompañado de choclo, papas sancochadas, arroz y carapulcra huaralina de cortesía; el chancho a la caja china va con camote asado, sarza, criolla, choclo y arroz; y el pato en ají es con frejoles y también incluye yucas, ensalada y sarza criolla.

El ceviche de pato es una exquisitez del norte chico, que está hecho a base de ají mirasol, sustancia de pato, pimienta comino, ajo, trozos de ají arnaucho, culantro, cebolla y un poco de limón para darle la acidez, va acompañado de yucas y arroz.

Otra recomendación es el arroz con pato con crema a la huancaína. “En estos tiempos estamos haciendo una cocina sostenible criando a nuestros patos, por eso aseguramos la calidad y controlamos mejor las preparaciones con esta carne, que debe ser siempre tierna”, señala.

Ha fusionado platos como el tallarín salvaje, que es un tallarín al estilo wok con trozos de chancho al palo, papas arrebozadas con huevo, una creación exclusiva de Pelacho; y hace poco ha lanzado el pato a la naranja huando, hecho a base de ají amarillo, ajos, jugo de naranja huando, pimienta, comino, sal al gusto, culantro y cebolla.

La cocina se enciende desde temprano ofreciendo desayunos que incluyen panes, tamales, chicharrones, sánguches de chancho al palo, caldo de mote, caldo de gallina, jugos e infusiones. En el mismo local ha instalado un mini market con todos los productos de Huaral como el vino y chicha morada de marca Pelacho, pisco, snacks, piqueos, galletas, pasteles y chocolates.

Actualmente, el local ocupa dos terrenos, pero con la llegada de la pandemia se ha visto en la obligación de reducir su aforo al 40% con tan solo 8 mesas separadas en ambientes privados.

Ya están trabajando con servicio delivery para todo Huaral (el reparto es cada domingo) siguiendo todos los protocolos de bioseguridad y también se acepta recojo en puerta. Los limeños pueden disfrutar de su sazón a través de su servicio de catering para eventos corporativos y privados.

DETALLE

Dirección: Centro Poblado San Pedro – MZ A- Lote 11 – Huaral

Whatsapp: 935 830 946

Horario de atención en salón: de 8am a 6pm