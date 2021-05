La candidata a la primera vicepresidencia de Perú Libre, Dina Boluarte, se refirió a la propuesta del profesor Pedro Castillo para reformar el sistema nacional de pensiones y aseguró que no confiscarán ningún fondo.

“Lo importante acá es que estamos proponiendo mejoras en cuanto a la jubilación y al trato del ahorro de los trabajadores. Nadie va a confiscar absolutamente nada”, expresó Boluarte en diálogo con la prensa.

“Nos dicen que les vamos a quitar sus trabajos, sus quioscos y demás. Nadie va a quitar absolutamente nada. Lo que estamos proponiendo es mejorar todo el sistema para el bien del trabajador, por el bien de las familias peruanas. Ese es el único objetivo que Pedro Castillo está llevando como mensaje a la población peruana”, agregó.

Por su parte, el economista Gonzalo Alegría, que se sumó al equipo técnico de Perú Libre, indicó que Castillo no ha robado nunca ni le quitará su dinero a los trabajadores. “Hay algo que sí quiero dejar en claro y lo ha dicho el candidato dos veces. Él es un trabajador al que le ha costado muchísimo ahorrar. Viene de una familia humilde. No ha robado nunca ni robará, y menos le va a robar su salario y sus ahorros a los trabajadores. No es ese el planteamiento”, afirmó.