Mujer salva de morir tras ataque de su expareja

Fue atacada con un cuchillo por expareja. Anteriormente lo denunció pero juez permitió que agresor viva en el mismo edificio de la denunciante. Además, el sujeto tiene más de diez denuncias en la comisaría.

Los feminicidios y tentativas del mismo delito ahora suceden a diario en la capital. Ayer una mujer salvó de morir luego que su expareja la atacó con un arma blanca provocándole cortes en el cuello, rostro y brazos. El hecho ocurrió en una vivienda situada en el Rímac.

El agresor fue identificado como Luis Alberto Ayacho Meléndez de 35 años, quien no cumplió con la orden de alejamiento dispuesta por la Policía Nacional. Además, alquiló una habitación en el segundo piso de una casa donde también reside la víctima, refirió el informe periodístico.

“Me lleva hasta donde está su cuarto que es totalmente oscuro y me mete la cuchilla. Me tapó la boca para que no gritara”, contó la agraviada, Odaliz Rosa Goiraldo Cordero.

Creyéndola muerta, Ayacho Meléndez huyó del inmueble. En ese momento, la hija de 9 años de la víctima fue en busca de ayuda para su madre.

AUTORIDADES LA ABANDONAN

Según la mujer, el sujeto la acosaba todos los días y la perseguía para evitar que saliera de su vivienda. Además, mencionó que la jueza del caso determinó que no existía algún peligro al vivir en pisos diferentes. También, denunció que en la comisaría del Rímac le exigieron pruebas de cámaras para verificar el hecho. “La primera vez me pedían cámaras, la otra vez le mostré la agresión y me dijeron que podría habérmelo hecho yo”, señaló.

Lo peor de todo es que Luis Ayacho Meléndez figura como requisitoriado en el año 2012 y 2014 por el delito de microcomercialización de drogas. También reporta antecedentes por robo agravado y tiene más de diez denuncias por agresión en agravio de su expareja. Pese a este historial delictivo las autoridades permitieron que el denunciado viva en el mismo edificio de la denunciante.

Agentes de la comisaría del Rímac acudieron hasta el predio para tomar las declaraciones de la víctima. Ahora Luis Alberto Ayacho Meléndez es buscado por las autoridades.

FISCALÍA INVESTIGA

La fiscal provincial Graciela Muñoz, del 4to Despacho de la Quinta Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer abrió investigación de oficio y solicitó la incorporación de Odaliz Cordero al Programa de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público.

Alejandro Arteaga