Muertos se cuentan por decenas tras explosión en Líbano y 3,700 heridos

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ad­virtieron este lunes que el por­centaje de personas que fallecen tras contagiarse con la Covid-19 ronda el 0,6 por ciento, una cifra considerada “aún muy alta”.

Durante una conferencia de prensa la jefa del Departamento de Enfermedades Emergentes de la OMS, María Van Kerkhove, ex­plicó que si bien las cifras ofi­ciales dadas por la organización sugieren un porcentaje de letali­dad de casi el cuatro por ciento, podría ser inferior a uno.

La especialista basa su expli­cación en el hecho de que muchos casos leves de la Covid-19 no se han detectado y no aparecen en los registros oficiales. No obstante “podría en principio no parecer muy alto, pero sí lo es teniendo en cuenta la gran capacidad de transmisión”, dijo.

Igualmente destacó que el porcentaje ha ido descendiendo en la medida que han ido me­jorando los tratamientos de los casos más graves, aunque reiteró que el virus sigue siendo muy contagioso.

Por su parte, el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, comparó la ac­tual tasa de letalidad de la actual pandemia de uno de cada 100 pacientes, con la de la gripe A de 2009, la cual era mucho menor, de uno por cada 10.000.

“Este virus es mucho más mortal y eso nos indica que hay que evitar contagiarse, eso es lo principal. Quizá los síntomas en uno mismo no sean graves, pero hay que evitar transmitir la enfermedad a otros, es muy importante tener solidaridad conjunta”, concluyó.

MINISTRO BRASILEÑO

De otro lado, el jefe del Gabinete del Gobierno de Brasil, general Walter Braga Netto, recibió este lunes la confirmación de que dio positivo al nuevo coronavirus y se convirtió, con ello, en el séptimo ministro de Jair Bolsonaro infectado con Covid-19.

En un comunicado emitido por el Ejecutivo se precisa que Braga Netto conserva buen estado de salud y está asintomático. “Permanecerá aislado hasta que se le hagan más pruebas y evaluaciones médicas. Hasta entonces seguirá cumpliendo su agenda de forma remota”, agrega el texto.