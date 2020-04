Mototaxistas del Perú piden bono universal de S/.1, 000

—¿Cómo aparece el ser­vicio de mototaxis?

—El mototaxista en el Perú es producto del sistema neoliberal, amparado por la Constitución Política co­rrupta del 1993, que ocasio­nó la liquidación de miles de pequeñas y medianas em­presas, despidos masivos de trabajadores (ley de flexibili­zación laboral) y una escasez de puestos laborales que lle­vó a miles de compatriotas a generar diversas formas de subsistencias, entre ellas el transporte mediante vehí­culos menores, el llamado “Mototaxista”.

Esta situación no ha va­riado en el tiempo, los diver­sos gobiernos fueron inca­paces de generar un trabajo digno para los peruanos y peruanas, lo que lleva que cientos de jóvenes vean en la actividad del mototaxista una respuesta a sus necesi­dades económicas.

—¿Cuántos mototaxis­tas hay en el país?

—En el Perú somos 900 mil mototaxistas formales, la mayoría de ellos jóvenes entre 25 a 45 años de edad que en su mayoría son cabe­zas de familia; es decir, que de ellos depende la salud, educación y alimentación de sus familias, las cuales su­madas llegan a casi 3 millones de personas.

En cuanto a la cantidad de horas de trabajo, estas oscilan entre 12 a 14 horas diarias; pero cabe resaltar que el im­pacto económico del mototaxi va más allá de los ingresos percibidos de forma directa, ya que nuestra actividad di­namiza la economía nacional mediante el consumo de gas, petróleo, aceites, repuestos y servicios de reparación de los vehículos en talleres.

Además, aportamos anual­mente cientos de millones de soles al tesoro público, en tan­to, gastamos en combustible y otros S/.15 soles diarios; aparte de los pagos administrativos municipales, a pesar de ello no recibimos ningún tipo de ayuda del estado.

—¿Se puede decir que hay dos tipos de mototaxistas: los formales y los informa­les?

—Si, efectivamente existen los mototaxistas formales e in­formales, pero dentro de estos últimos podemos definir una clase aún más peligrosa, los “Lechuceros”. Para un mejor entendimiento podemos defi­nirlos de esta forma:

Mototaxistas formales.- que tienen permiso municipal y tienen todo los documentos como: Tarjeta de identificación Vehicular, Licencia de Condu­cir, tarjeta de Educación Vial y carnet de identificación a que organización empresarial per­tenecen.

Mototaxistas informales.- que no tienen autorización municipal y no tienen respeto al usuario. Sin embargo, estos mototaxistas informales son permitidos por los funcionarios corruptos que se hacen la vista gorda, no interviniendo ni la policía ni la autoridad Munici­pal; estos hechos pasan en todo Lima Metropolitana y nivel na­cional.

Mototaxistas lechuceros.- Son mototaxistas informales que solo trabajan de 11 de la noche hasta las 5 de la maña­na, su trabajo se realiza sin documentación alguna, sin placa, sin autorización legal, ni documentos personales; sin embargo, son permitidos por la autoridad Municipal y Policial, transitan libremente sin ser in­tervenidos por todas las calles de Lima Metropolitana.

—¿Cuáles son los princi­pales problemas del trabaja­dor mototaxista?

—El principal problema que tenemos son los mototaxis­tas informales, debido que es­tán invadiendo los paraderos y zonas autorizadas para los formales, ocasionando una competencia por los pasajeros, un peligro a la integridad físi­ca de los mismos y una mala imagen del mototaxista ante la población. Lamentablemen­te, la autoridad municipal está permitiendo esta situación, no hay control ni supervisión por parte de ellos.

Esta competencia desleal se repite con los taxis colecti­veros, urbanitos entre otros; esta aglomeración de la oferta desencadena un caos total en el trasporte de vehículos menores, ocasionando una fuerte disputa por los pasajeros y la aparición de personajes indeseables como los delincuentes y los extorsio­nadores, los cuales piden cupos y pagos men

suales. En general, existe mucho abuso de la muni­cipalidad y la Policía Nacional del Perú hacia el mototaxista formal.

—¿Existen situaciones de corrupción entre los moto­taxistas?

—Las municipalidades en el país son un antro de co­rrupción donde se generan los grandes negociados de parade­ros y zonas de trabajo. El clien­telismo político está presente en cada una de sus decisiones, llegando incluso a no respetar su propia normal municipal, ya que se otorgan autorizacio­nes mediante oficio por seis meses y con renovación en los paraderos y zonas ya autori­zadas; se aprueban estudios técnicos, sin tener un plan regulador; se incrementan los cupos entre otras irregulari­dades; todo esto lleva a una situación caótica del servicio de transporte de vehículos me­nores a nivel nacional.

Esta vergonzosa situación lo venimos denunciando du­rante años, por ello pedimos al gobierno central que decla­re en emergencia el transpor­te en vehículo menor a fin de realizar una reorganización total.

—¿La ATU considera en su normatividad a los vehí­culos menores?

—La Ley 30900, crea la au­toridad autónoma de Lima y Callao, con esta Ley se mo­difica el artículo 73 de la Ley 27972 Ley Orgánica de Munici­palidades, con la cual se trans­fiere las competencias en ma­teria de transporte a la nueva autoridad de Lima y Callao; pese a ello en su reglamento no considera al estamento so­cial de vehículos de transporte menores como transportistas; por lo que estamos evaluando tomar medidas drásticas con la finalidad de exigir de que se nos considere en el sistema integrado de transporte de la Autoridad de Transporte Urba­no para Lima y Callao (ATU).

—¿Existe alguna ley que regula la autoridad de los mototaxistas?

—Lamentablemente la Ley 27189 no se ajusta a la reali­dad, es una ley obsoleta que permite a las Municipalidad y al ministerio de Transportes y Comunicaciones hacer lo que se les da la gana con los regla­mentos ministeriales y orde­nanzas municipales, lo que lleva en muchas ocasiones a mercantilizar las necesidades del mototaxista.

Por ello es de urgencia una nueva ley del transporte pú­blico de vehículos menores. Actualmente tenemos un pro­yecto de ley que ha sido pre­sentado al Congreso por el ex­congresista Manuel Dammert, por lo que se necesita agendar y dilucidar en el Pleno del Con­greso para su aprobación.

—Desde el inicio de la cuarentena por el coronavi­rus ¿Cuál es la situación de ustedes?

—Los mototaxistas somos trabajadores independientes del día a día, es decir nues­tros ingresos se dan de forma diaria, debido a la cuarente­na estos se vieron seriamente afectados, por lo cual tuvimos que recurrir a nuestros pocos ahorros y a créditos; pero, a es­tas alturas del confinamiento ya no contamos con recursos suficientes para hacerle frente a esta enfermedad.

Por este motivo realizamos un pedido mediante Carta de Emergencia y Carta Pú­blica Abierta, que fue envia­da al correo electrónico del Presidente Martin Vizcarra. Lamentablemente no se ha tomado en cuenta, lo que de­muestra la marginación, el abandono y el desprecio a la vida de 900 mil mototaxistas y sus familias, las que suma­das dan aproximadamente 3 millones de personas.

—¿Cuál es la demanda ante el gobierno central y las autoridades?

—Exigimos al gobierno el Bono Universal de 1,000.00 soles, el que ya ha sido pro­puesto por diversos espe­cialistas del tema y se viene implementando en diversos países del mundo.

Creemos que este bono sería de gran ayuda al pueblo peruano, permitiendo que las familias logren resistir esta prolongada emergencia nacional por covid – 19, caso contrario, puede darse un desborde popular generando un contagio masivo y tirando al tacho todo lo avanzado.

Porque el pueblo se en­cuentra al límite, pidiendo desesperadamente medios económicos que le permitan resistir este tiempo de cua­rentena.

JORGE PIZARRO

