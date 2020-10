Moderna planta de oxígeno es instalada para seguir salvando vidas

Este es un Marketplace completo que también da la oportunidad de trabajo a profesionales para ofrecer sus productos o servicios, a los que no se les cobra comisión por conectar con clientes o por tener un perfil instalado en la página.

La coyuntura ha hecho valorar mucho más el bienestar, y con ello, ver cada detalle de los espacios que en los que se habita, ante esta necesidad, Styla Perú se convierte en una solución digital creada para conectar a dueños del hogar con profesionales, productos del rubro de la arquitectura, decoración y mejoramiento del hogar.

Se trata de un marketplace ( www.styla.com.pe ) que se comporta como una red social, reuniendo a los especialistas del sector y a los consumidores, cumpliendo así con el objetivo de reactivar el rubro y generar empleo.

Es un espacio en donde la comunidad podrá encontrar todo lo necesario para renovar y equipar su casa, desde artefactos eléctricos, muebles, elementos de decoración, entre otros.

Styla nació a principios del 2019 como una empresa constituida para tal fin.

Todo esto surge a raíz de una experiencia personal que ocurrió años antes, “cuando mi esposa y yo decidimos renovar nuestra casa, no sabíamos por dónde empezar, por lo que llamamos a familiares y amigos para que nos recomienden a un maestro de obras, carpintero, arquitecto, gasfitero, vidriero, pintor, etc. Visitamos muchas tiendas para comprar los materiales y no siempre encontrábamos lo que queríamos”, comenta Jorge Corpancho, gerente general y fundador de la marca.

Continúa con su historia mencionando que pasaron horas buscando ideas de decoración en internet; y se dieron cuenta que hacía falta una plataforma que reúna los mejores contactos, productos e ideas de decoración y que ayude a ahorrar tiempo y a encontrar lo que buscaban.

Jorge es administrador y marketero, además, tiene maestría en negocios y transformación digital, justamente para poder desarrollar una empresa de tecnologías digitales, previo a esto, ha tenido aproximadamente 15 años de experiencia en el sector retail.

Para lograr desarrollar Styla se formó un equipo comercial y de programación para sacar adelante a la plataforma, en la que hasta el momento podrán encontrar a más de 400 profesionales registrados, entre los que figuran más de 80 arquitectos y decoradores peruanos como Martin Dulanto, Baum Studio, Riofrío Arquitectos, Javier Artadi, Costa Herrera, entre otros.

Además, brinda un abanico ilimitado de imágenes para inspirar a sus seguidores con proyectos que los ayuden a acercarse lo más posible al espacio de sus sueños. Por si fuera poco, encontraran un blog especializado con ideas y consejos de decoración.

“Styla es un espacio que da la oportunidad a diversas empresas o profesionales que ofrezcan productos o servicios de diseño, mantenimiento o instalaciones para el hogar y darlos a conocer de manera gratuita, ya que nosotros no cobramos comisiones por los clientes referidos”, destaca el gerente.

Cada persona arma su perfil en la página de manera sencilla, para luego ser recomendado por los mismos usuarios que califican la atención y el producto, de esta manera se puede tomar una mejor decisión a la hora de contratar a alguien.

Este Marketplace permite comprar de manera virtual productos exclusivos y con suma garantía, por ejemplo, muebles, adornos, electrodomésticos, luminarias, utensilios de cocina, mantelería, comedor, ropa de cama, electrodomésticos y otros accesorios, los mismos que son recibidos en la puerta de la dirección de destino indicado, ya que Styla maneja su propio sistema delivery.

La pandemia demoró el gran lanzamiento del ecommerce, pero mientras tanto, el equipo se enfocó en reforzar la plataforma, las operaciones y mejorar la oferta de productos y servicios.

Es una empresa de capitales privados que busca consolidarse en el mercado peruano para luego incursionar en otros mercados latinoamericanos, como México, Colombia y Chile.

Cuenta con más de 400 profesionales registrados y más de 150 marcas y 5000 productos disponibles en el mercado nacional. Jorge adelantó que buscan implementar más categorías hasta cubrir todas las necesidades del hogar. Para mayor información, visiten www.styla.com.pe o contactarse con sus redes sociales https://www.facebook.com/stylaperu e Instagram @StylaPeru.