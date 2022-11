Mis dudas del Racing – River

Si bien hoy se habla de la limpieza que tuvieron Independiente y River Plate en sus partidos ante Boca Junior y Racing, tengo mis dudas. La rivalidad de los clubes de Avellaneda y Buenos Aires es incluso igual o mayor a la de Universitario- Alianza Lima. Estoy seguro que los hinchas millonarios preferían ver perder a su equipo que, alzar la copa a los Xeneixes.

DINAMARCA- SUECIA

En el mundo del fútbol he visto muchos resultados que fueron un acuerdo sin firma. Para favorecer a ambos, a uno de ellos o a un tercero. Y lo he visto tanto en forma descarada o disfrazada. Así que no me dejo impresionar eso de “final de película”. Un ejemplo es Dinamarca- Suecia de la Eurocopa del 2004. Ambos países se clasificaban a la siguiente fase, empatando 2-2 para dejar en el camino a Italia.

A diferencia de Defensor Sporting- Sporting Cristal de la Copa Libertadores de 1996 en la que ambos clasificaban con empate de cualquier cifra, los escandinavos debían anotarse obligatoriamente goles para poder avanzar a la otra ronda. Dinamarca comenzó ganando, luego cometió un penal, se puso adelante 2-1 hasta los 89 minutos, cuando Jonson igualó 2-2.

Ese día, por ejemplo, la afamada casa de apuestas William Hill británica apenas pago por el acierto. La mayoría atinó el empate y con la cifra. Pese a todas las declaraciones negando un posible acuerdo de los jugadores, es tácito que lo hubo.

PENALES

En su partido ante Racing, River cometió dos penales. Ambos por sujetar o empujar a un rival. Por lo menos eso debería llamar la atención. El segundo lo hace a los 88 minutos. Es cierto que ataja Armani el remate de Galván en primera instancia, pero da rebote y lo toma Oroz que frente al arco falló, lo que debía ser el segundo tanto.

GOLES

Herrera tiene el balón, se la toca a Suárez que la recibe en el centro antes de ingresar al área, y jala la marca de 4 jugadores rivales. El de River le entrega la pelota a su compañero Palavecino quien está sin oposición por izquierda. Si bien es fácil hablar (o escribir) tengo la impresión su remate es defectuoso. Tanto que le sale un pase a Borja y el colombiano anota.

Al comienzo no festeja. Luego abre los brazos. Y cuando sus compañeros vienen, hace una claro ademan como si se excusara por el gol. A los 90+4’, se genera un contragolpe de River. Borja se va por derecha, tiene dos compañeros libres. Centra donde está Suárez quien falla por tratar de lanzarse una chalaca. Luego la toma Barco quien en una mejor posición remata muy débil al cuerpo de un defensor.

El rebote le cae a Borja quien, sin ninguna marca, remata muy despacio y anota. Otra vez, al principio no festeja y cuando su compañero Suárez viene abrazarlo, vuelve hacer un gesto como si no tuvo más remedio que convertir.

SUSPICACIA

Se que no existen acuerdos firmados y nadie pude denunciar sin pruebas. Por lo menos tengo la impresión que River no hizo mucho por ganar el partido, pero ante las fallas de su rival, se encontró con la victoria.