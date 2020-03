MIRTHA VÁSQUEZ: Hay congresistas incómodos con declaración jurada de intereses

“Supongo que hay mucha gente que está incómoda con ese tema [de la declaración de intereses], porque es importante colocarlos. […] A mí me parece bien importante esto, y aunque a la gente le cause incomodidad, creo que es necesario, porque, después, no se puede solucionar ese asunto y ya empiezan las denuncias. Eso [completar la información] me parece muy saludable”, afirmó la congresista electa del Frente Amplio, Mirtha Vásquez, en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“En algunos casos, ese [el ocultar sus vínculos] puede ser un motivo [por el que se están demorando en declarar], porque hay mucha gente que ha tenido vínculos o que siguen teniendo vínculos. Y ahora la ley es muy rigurosa, y uno no puede entrar en esa incompatibilidad. Para los que no tenemos eso [conflicto de interés] se nos hace muy fácil, y ponemos ‘no’”, anotó.

ES IMPORTANTE DECLARAR

La legisladora electa mencionó que en los formatos que hay que completar se pide especificar, incluso, si es que el parlamentario electo ha tenido vínculos anteriores. Enfatizó en que es importante precisar los datos solicitados.

“Es importante y hay que tener a la mano [esta información] para saber y reclamar cuando hay personas que quieren entrar a espacios que en realidad generan un conflicto de interés”, dijo.