Ministro del Interior acepta que policías mintieron

Alejandro Arteaga

El ministro del Interior, Jorge Montoya, se refirió al caso Thomas Restobar, discoteca donde 13 jóvenes perdieron la vida, en Los Olivos. El representante del Ejecutivo reconoció que le brindaron información falsa sobre los hechos.

“Se ha brindado Información falsa a mí y al mando de la policía”, aclaró el ministro después de que las cámaras de seguridad del local desmintieran la versión de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Los oficiales a cargo del operativo aseguraron que la puerta del establecimiento estuvo abierta y que fue el grupo de jóvenes quienes la cerraron.

“Estos hechos nos ayudan a que se realicen con pulcritud y transparencia las investigaciones. Yo he dado cuenta de los hechos de acuerdo a la información brindada por el jefe del Escuadrón Verde a cargo de la intervención. Si ello resulta falso es inaceptable (…) No he pretendido cambiar los hechos o sesgarlos. No descansaremos hasta saber la verdad”, subrayó desde Palacio de Gobierno.

En ese sentido, Jorge Montoya anunció que la Oficina Integral del Ministerio del Interior intervendrá en las pesquisas a fin de esclarecer los hechos. Asimismo, recordó que los policías involucrados han sido removidos de sus puestos para ocupar otros.

“Se ha evidenciado irregularidades en el recojo, entrega y conservación en la evidencia. Se acreditaría que se ha dado información falsa mediante documentación oficial y se ha omitido u ocultado información contenida en el informe”, aseveró.

RELEVO DE OFICIALES

El lunes en la noche el ministerio del Interior dispuso el relevo de sus cargos de cinco oficiales que participaron en el operativo en la discoteca que dejó 13 muertos.

Los efectivos separados de la institución son el coronel Enrique Felipe Monroy, jefe del Escuadrón Verde, el comandante Fredy Hucharo Zarate, jefe del Departamento de Inteligencia, el comandante Wilson Loconi Enriquez, jefe del Escuadrón de Operaciones Especiales (Escoper) y el capitán Jorge Amézquita Lucana, quien lideró al grupo que intervino la discoteca, en la que participaban al menos 70 personas. A ellos se suma el teniente Víctor Arias Rojas, quien pertenece al Escoper.

ALGO MÁS

FALTA CAPTURAR. Mientras, la Policía esta tras los pasos del organizador de la fiesta en la discoteca Thomas Restobar, Juancho “Peña” quien ha sido sindicado por el promotor y la administradora de ser el responsable del ilegal evento.