Ministra de Economía debe una explicación por Reactiva Perú

Congresista consideró que debieron de realizarse los ajustes y candados necesarios para lograr una verdadera reactivación económica del país.

Voté a favor de que se interpele a la ministra de Economía, María Antonieta Alva, porque considero que los créditos de Reactiva Perú merecen una explicación, afirmó la congresista del Partido Morado, Zenaida Solís.

Fue al comentar la decisión del pleno del Congreso de interpelar a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, para que responda en torno a los resultados de las medidas económicas y la reactivación en el marco de la pandemia.

“Yo voté que sí precisamente [a favor de que se interpele a la ministra], porque me enteré de Reactiva Perú y cómo habían sido los millonarios, los primeros que recibieron cada uno 10 millones de ese fondo”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[Si bien] es un crédito, y no es un regalo, pero hablamos de 2% de interés con el aval del Estado. Intercorp dueño de Interbank sacó 10 millones para 18 de sus empresas. Entonces, me espanté”, aseveró.

La parlamentaria sostuvo que si se hubiera establecido candados a dicho programa que está dirigido a las empresas afectadas por la emergencia sanitaria del COVID-19, hoy habría otro tipo de reactivación.

“No estamos en esa reactivación y eso merece que la ministra lo explique”, puntualizó.

PRESENTÓ UN PROYECTO

La congresista de la bancada del Partido Morado consideró que debieron de realizarse los ajustes necesarios para lograr una verdadera reactivación económica. Inclusive sostuvo que presentó un proyecto de ley sobre el tema.

“Rapidísimo hice un proyecto de ley cuando me enteré que iba a ver Reactiva 2 con otros 30 mil millones de soles y se lo mandé a la ministra y a Julio Velarde, representante del BCR y dije que el 50% [de estos créditos] debería ser para las mypes y los créditos dados por las cajas de crédito que son quienes conocen de microfinanzas, porque los bancos no le daban a nadie que no conociera o que sean sus clientes, pero no me hicieron caso”, declaró.