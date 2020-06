Ministerios comprarán productos a mypes por S/ 700 millones entre julio y septiembre

Postuló en las 13 universidades de mayor prestigio de los Estados Unidos y fue admitida en todas por sus extraordinarias cualidades académicas. Esa es la carta de presentación de la joven estudiante peruana Aracely Moreno, quien finalmente decidió realizar sus estudios de pregrado en la Universidad de Harvard.

Ella reside con su familia en Estados Unidos y es el orgullo de sus padres Gladys y Mauro, pues acaba de ser premiada por las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery por su excelente rendimiento académico.

Esa capacidad intelectual le permitió ser admitida por 13 universidades de altísimo nivel como Columbia, Virginia y Harvard, siendo esta última la que eligió para estudiar ciencias de la computación y bioingeniería con el objetivo de graduarse como neurocirujana.

Por todo ello, la Embajada de Perú en Estados Unidos le celebró una ceremonia virtual y le entregó un diploma de honor por sus logros académicos.

El embajador peruano en Estados Unidos, Hugo de Zela, felicitó a Aracely Moreno, y a sus padres Mauro y Gladys, por ser un orgullo para nuestro país.

“Permítanme comenzar transmitiéndoles mi orgullo por tener a una peruana que ha hecho tanto por ella misma y por nuestro país. Como ustedes saben, cuando los peruanos vivimos en el extranjero, nos convertimos en una especie de embajadores. Ustedes representan a nuestro país ante los americanos, nosotros siempre debemos de tratar de lograr lo mejor que podamos en nuestro campo de actividades y eso es realmente lo que tú has hecho, Aracely”, dijo.

“Ahora vas a una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos y del mundo y seguirás una carrera muy importante, porque en Perú necesitamos a alguien en un campo muy especializado”, agregó.

Aracely Moreno agradeció al embajador De Zela y sostuvo que esta oportunidad es solo el principio de su carrera.

“Me alegra tener a mi familia y amigos. Especialmente a mis padres, sin ellos no sería quien soy hoy. Su devoción a la educación, inculcándonos sentido de responsabilidad, y su dedicación a mis hermanos influyó en mi decisión de ayudar en la comunidad, especialmente en la medicina”, afirmó.

Su madre Gladys cuenta que cuando Aracely empezó en el kindergarten le notaba ‘cositas’ que le sobresalían como estudiante.

“La verdad que a su edad era muy avanzada. A ella siempre le gustó la lectura y cosas de ciencias. Siempre decía que no me quería hacer gastar mucho en la universidad y que estudiaría fuerte. Ella me dice que quiere estudiar medicina, pero lo que ella decida para mi es bueno”, agrega.

En tanto su padre Mauro rememora que Aracely le dijo una vez: “papá, voy a aplicar a tal y tal universidad. Yo le dije ‘muy bien’ y hablamos de Harvard, que había poca posibilidad, pero le dije ‘nada pierdes aplicando, lo único que te podrían decir es ‘no’, lo demás es ganancia”.

“De acá a cinco años me imagino que ella terminará su carrera, pero yo sigo pensando que ella seguirá estudiando más”, añade.