Ministerio Público formaliza investigación por IIRSA Norte

De un lado de la mone­da, el programa Reactiva Perú con sus millonarios préstamos a las empresas más acaudaladas del país y que incluye a las inves­tigadas por corrupción y las que forman parte de conglomerados evasores de impuestos, apertura de centros comerciales, y un reciente fallo del Indecopi que favorece a la industria de alimentos en perjuicio de la salud pública. Del otro lado de la moneda, subsidios a cuentagotas para millones de peruanos que cargan con los costos de la crisis sanitaria y eco­nómica.

La política adoptada por el gobierno de Mar­tín Vizcarra durante el Estado de Emergencia ha sido cuestionada desde diversos frentes y, a cri­terio del excongresista Juan Pari, está basada en el mismo modelo que nos ha llevado al grave estado de precariedad, acentuado ahora por la pandemia del coronavirus.

Pari consideró que el Es­tado hace muchos años ha dejado el timón de dirigir el país, y cometió un gran error al dejar en manos de la banca el programa Reactiva Perú. “La banca es quien decide a quien le coloca el respirador fi­nanciero, y obviamente lo destina a su cartera de clientes, con quienes nor­malmente trabajan. Eso no es una política de Estado para una reactivación de la economía basada en el diseño del país, sino basada en el interés de la propia banca y es muy grave”, advirtió.

NO SE PUEDE REPETIR EL MISMO MODELO

El economista manifestó que el cúmulo de factores y responsabilidades diversas de los diferentes gobiernos han llevado al Perú a precarizar la salud pública, a desarticular la sociedad y desestructurar la economía, lo que nos hace vulnerables como país. “Y la existencia de la pandemia genera un impacto mayor en un país ya sumergido en este conjunto de vulnerabilidades, porque en el Perú el coronavirus no solo impacta en la salud y en la economía, sino también en la vida cotidiana de quienes no están infectados por Covid-19 pero no tienen donde atenderse porque todo el sistema está colapsado”, señaló.

Ante ese escenario, consideró que el Ejecutivo “no puede seguir gestionando y tomando decisiones en política pública en una situación de pandemia con los mismos esquemas que nos llevaron a este deterioro institucional del país”. “Y eso es lo que ocurre, el gobierno utiliza los mismos mecanismos e instrumentos, no busca articular a la ciudadanía ni acude al tejido social para enfrentar la pandemia. Un gobierno que le tiene miedo a la sociedad organizada está simplemente trabajando con los viejos mecanismos -el modelo neoliberal- que nos llevaron a este desastre social”, añadió.Pari señaló que esta visión política anclada en los esquemas repetidos por los gobiernos que antecedieron al de Vizcarra, “obviamente alcanza a todos los ministerios, porque la mirada de país todavía se establece bajo conceptos parcelarios, no integrales”. “No hay una mirada del país en su conjunto. Al final tenemos una sociedad desestructurada, una economía desestructurada y una economía formalizada a menor escala sin posibilidad de revertir el desastre económico que ya tenemos”, apuntó.

En consecuencia, advirtió la necesidad de un cambio en las políticas del gobierno, lo que a su vez podría derivar también en un cambio de ministros. “Porque si no hay capacidad de tener un pensamiento más flexible y aterrizado con la realidad, entonces las personas que están a cargo sencillamente no sirven”, afirmó.

ÓRGANOS DE CONTROL NO FUNCIONAN

De otro lado, cuestionó la decisión del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad (Indecopi), que declaró ilegal las exigencias del Ministerio de Salud sobre las advertencias en los empaques de alimentos y golosinas. “La razón de los octógonos y de que el consumidor tenga claridad en la información de lo que va a consumir, nace de la necesidad de una alimentación saludable. En una situación de pandemia donde el ciudadano debe reforzar sus defensas, quitarle esa información es un cri­men”, indicó.

Además, remarcó que si bien es cierto la resolu­ción del Indecopi no cues­tiona el marco de la ley, “lo que trata es de mini­mizar la visibilización de la información que debe llegar al consumidor para que este no advierta los altos índices de azúcar, sodio, grasas saturadas”. “Y de eso se trata, de que el consumidor sepa que ese producto tiene riesgos para su salud, más en una situación de pandemia. Entonces esta resolución es sumamente peligrosa porque busca invisibili­zar la información, es un modo muy inteligente de sacarle la vuelta a la ley”, agregó.

PUERTAS GIRATORIAS

El exparlamentario atribuyó estos problemas en los órganos de control a las denominadas “puer­tas giratorias”. “Muchos funcionarios de entes re­guladores muchas veces terminan siendo gerentes o funcionarios de corpora­ciones; hay un gran listado de personajes que pasan del sector público al sector privado ocupando gran­des cargos, y viceversa. Es como si les dieran una tarea. Hay que tener mu­cho cuidado sobre cómo funcionan estos procesos y creo que la vigilancia so­bre este tema para que no siga operando la puerta giratoria es sumamente relevante”, comentó

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Redactor Política