Ministerio de Cultura mantiene diálogo permanente con pueblos indígenas

El Gobierno mantiene un diálogo permanente con los pueblos indígenas, sostuvo el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, tras anunciar que luego del voto de investidura, reanudará los viajes a la Amazonía para ver en el terreno los avances de las decisiones que se toman desde diversos sectores del Poder Ejecutivo frente al Covid-19.

“Esta necesidad de escuchar y de dialogar es una exigencia fundamental también de los pueblos indígenas, que sienten que no han sido muchas veces escuchados o que no existe un diálogo con las autoridades, y es algo que también he tratado de hacer de manera personal, pero en la cual están comprometidos por supuesto no solamente desde el Viceministerio de Interculturalidad”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“En eso creo que está la respuesta a cualquier tipo de dificultad que se pueda presentar con ellos y es algo que en lo cual mantenemos el diálogo permanente y en lo cual, yo seguramente, ahora ojalá pasada la investidura, empezaré nuevamente a viajar, a ver en el terreno cómo se está avanzando y [ver] cómo también estas decisiones que están tomando desde distintos sectores se van aplicando de manera eficiente y sobre todo oportuna”, apuntó.

Neyra Sánchez recordó que en su sector siempre ha existido el grupo de trabajo de los pueblos indígenas, y anotó que, frente a la emergencia, se creó una comisión multisectorial que preside el Ministerio de Cultura para ver la atención de las comunidades indígenas en emergencia sanitaria.