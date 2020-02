Minera Río Blanco quiere cambiar directivas comunales y genera violencia

Mediante un comunicado ambiguo, el partido aprista intentó tomar distancia de los actos de corrupción de algunos de sus dirigentes, pero sin mencionar a Mauricio Mulder, Velásquez Quesquén ni Elías Rodríguez. Exdirigente Salgado lo calificó de “farsa”.

Tras la apabullante derrota sufrida en las elecciones congresales extraordinarias 2020, el partido aprista anunció mediante un comunicado difundido en redes sociales su reorganización y apertura en la búsqueda de nuevos cuadros, y la reafirmación de su “identidad de partido de izquierda democrática”.

Sin embargo, aunque el documento parece ensayar un mea culpa al tomar distancia de algunos casos de corrupción como el de los Petroaudios, en su primer punto reafirma la posición adoptada por la bancada aprista junto al fujimorismo en el disuelto Congreso.

“Reconocer que nuestra defensa del sistema democrático y la denuncia de golpe de Estado perpetrado por el gobierno incapaz del presidente Vizcarra no logró ser valorado por la población”, inicia el pronunciamiento.

COMUNICADO APÓCRIFO

Enterado de la publicación, el exdirigente aprista Luis Alberto Salgado manifestó que el pronunciamiento evidencia un problema de fondo, en tanto se citan casos que involucran a Jorge del Castillo y a Rómulo León Alegría, padre de la también investigada Luciana León, pero no mencionan al excongresista Mauricio Mulder ni otros dirigentes de su entorno. “Si no mencionan ni siquiera una crítica mínima a Mulder, ese comunicado es apócrifo y está claro que proviene de su gente; y si además no lo firman, entonces es evidente que quieren utilizar esa situación de ambigüedad para asignarle culpa a los otros corruptos, menos a Mulder, cuando él es uno de los grandes responsables del hundimiento moral y político del partido”.

COMISIÓN POLÍTICA ILEGAL

Salgado también cuestionó que Mulder se auto titule presidente de una Comisión Política que proviene de un congreso aprista desconocido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), “que hace una semana anunció que no se subsanaron las observaciones presentadas y por tanto el partido no tiene Dirección Nacional reconocida ante el JNE”. “Hay un tema legal pero también político de fondo, y en ese contexto sale este comunicado atacando solo a ciertos corruptos”, agregó.

Por otro lado, el exprocurador supranacional cargó la responsabilidad de la debacle política del Apra a toda la cúpula cercana a Alan García. “Del Castillo, Elías Rodríguez con sus vínculos con el clan de los Sánchez Paredes y otros, se han beneficiado política y económicamente a la sombra del poder de García”. “Él es el principal responsable del desprestigio del Apra, hundiendo cada vez más la credibilidad del partido, todo esto con la venia de sus operadores Jorge del Castillo y Mauricio Mulder”, añadió.

SIN DESLINDES CLAROS

Salgado indicó que el comunicado aprista “es una movida para engañar a la gente de buena fe, para presentar la idea de que los culpables son solo Del Castillo y León, sin mencionar a García, Mulder y demás”.

De otro lado, señaló que el hecho de que el Apra no haya logrado ni un solo congresista “ni siquiera en el exbastión que era Trujillo”, es algo que no sucede de la noche a la mañana, desbaratando así lo sugerido por el comunicado respecto a una “reorganización” cambiando solo unas cuantas figuras visibles. “Entonces esto es una movida subalterna, una especie de psicosocial en el que toman el nombre del partido, sumado al hecho de que no lleva la firma de nadie, es más que sospechoso, es una estafa y un intento de lavarse la cara”.

El exdirigente manifestó que mencionar solo algunos casos de corrupción “sin mencionar a García ni a la célula parlamentaria que se coludió y coordinó aberrantemente con el fujimorismo”, demuestra que no existe autocrítica alguna.

Sobre el expresidente, Salgado señaló que “si García era inocente, no se habría suicidado”. “Porque si uno es inocente no se suicida, sino que va hasta las últimas consecuencias porque se trata no solo de su nombre sino del nombre de sus hijos. García hizo una confesión de parte al quitarse la vida”, expresó.

NO HAY UN CAMBIO REAL

Respecto a las posibilidades reales de una eventual reorganización del partido aprista, Salgado indicó que uno de los problemas es que “un sector de militantes entendió que las formas de Alan García eran las formas de hacer política y el modelo a seguir, la moral de Tartufo, que el error no es el pecado sino que se sepa”. “Es decir, si puedes salirte con la tuya y levantarte 5 millones está bien, ese es el mensaje equivocado que algunos han adoptado; pero hay otros apristas, cientos o miles, con los que hemos conversado en todo el país, que son apristas limpios y distanciados de ese partido que era una farsa y nefasto, contrario a lo que fue el Apra en su surgimiento en los años 30”.

El exdirigente, que meses atrás cuestionó la derechización del partido bajo la sombra de García, consideró que tendría que haber lugar para una transformación y un cambio real en el modo de entender la política por parte de algunos dirigentes y líderes de bases, “y por parte de la militancia una ratificación de que somos efectivamente una izquierda democrática, que se distingue de la izquierda totalitaria”. “Esa es la distinción clara que tenemos como concepto y eso tiene que ratificarse, en el fondo los miles de apristas que en estas elecciones no han votado por el Apra, podrían permitir la recuperación del partido pero en esos términos, no dorando la píldora ni mintiendo sobre el comportamiento que se ha tenido con actos de corrupción, ni callando ni siendo cómplice de eso”, concluyó.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO