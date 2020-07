Minedu se está reestructurando para darle más peso a la innovación

El Ministerio de Educación está rediseñando su estructura institucional para darle mayor peso a la innovación, con el fin de que “Aprendo en casa” se convierta en una estrategia complementaria a la educación presencial de manera permanente, anunció hoy su titular Martín Benavides.

“Estamos dejando un legado grande: la innovación educativa, que por muchos años no ha estado muy presente en el Minedu. La educación a distancia no es lo mismo que la educación presencial, pero eso no significa que sea peor o mejor, eso dependerá siempre de la calidad del docente”, sostuvo el funcionario.

Asimismo, informó que la estrategia de educación a distancia “Aprendo en casa” llega al 96 % de los escolares de país y que para el 4 % de estudiantes que no accede a este servicio se viene evaluando la posibilidad de ampliar el año escolar o, en caso se retornen las clases presenciales, establecer dos turnos para recuperar las horas perdidas.

En lo que respecta a la evaluación de los escolares, indicó que el Minedu está trabajando en el desarrollo de una metodología electrónica. “Es evidente que ya no se podrá alinear la evaluación con el Currículo 2020, sino con las competencias que hemos decidido trabajar este año”, dijo el titular de Educación.