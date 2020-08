Mincetur homologará platos de cerámica artesanal utilitaria

Las denuncias de corrupción en contra de las autoridades del Gobierno Regional de Ica y la Dirección Regional de Salud (Diresa) han indignado a la población y a funcionarios de dichas instituciones que han renunciado a sus cargos por presuntas irregularidades en las compras de alcohol, EPP`S, entre otras.

Las denuncias han sido reveladas en las redes sociales y medios de comunicación iqueños que han destacado que “la gota que colmó el vaso” en los funcionarios es que fueron obligados a firmar tales irregularidades.

Un ejemplo de esta crisis es la renuncia del Director de Logística de la Dirección Regional de Salud de Ica, Isidoro Armando Gutiérrez Ramírez. En su carta de renuncia expresa que se va “por no estar de acuerdo con los procedimientos administrativos que se vienen aplicando”. Según sus compañeros de trabajo, esto debido a las compras que le querían hacer firmar.

Otro hecho conocido y que fue muy difundido en las redes sociales ocurrió el 7 de abril cuando el vehículo de placa AZO-140 de propiedad de Fernando Pérez Mantari llegó hasta el grifo el Pacífico para abastecerse de combustible. El hecho no tendría nada de raro si no fuera porque el consumo corrió a cuenta de la DIRESA de Ica. El chofer fue identificado como Charles de la Torres Poma y no trabaja en dicha entidad.

EL ALCOHOL Y MASCARILLAS

Las denuncias continúan. El 16 de Junio la DIRESA Ica otorgó la Buena Pro a la empresa Jocama Medic SAC para la compra de tres mil litros de alcohol etílico de 96º en botellas de 1 Litro, para el Hospital Regional de Ica por un precio de 84,000 soles. El valor por litro es de S/ 28, lo que hace el valor más alto en el mercado.

Nuestras fuentes en la DIRESA de Ica indicaron que la Beneficencia Pública de Ica compró 150 litros de este mismo producto -en marzo, en el punto más alto de la escasez-, al precio unitario de S/. 16.50.

A inicios de julio, mediante Guía de Internamiento 0337, se señala la compra a la Empresa PUYE SAC de 23 mil mascarillas descartables tipo N-95 a un precio unitario de S/ 42.50, pagándose un total de S/ 977 mil 500, es decir con un sobreprecio de S/ 5.25 en comparación a la cotización que presento la Empresa Corporacion P. Pontex, S/ 37.25 cada mascarilla (total S/ 856.750).

ALGO MÁS

120 MIL SOLES MÁS. Es decir la Dirección Regional de Salud e Ica pagó S/ 120,750 de más. Asimismo, denuncian la existencia de Planillas fantasmas de Personal Covid, allegados a las Autoridades Regionales