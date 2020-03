MIMP y Lima 2019 promueven campaña “Iguales en la vida, Iguales en el deporte”

La Teletón no se detiene. La labor y compromiso de la fundación Teletón opera los 365 días del año de manera ininterrumpida, en su afán de lograr la rehabilitación de miles de niños de la clínica San Juan De Dios.

Se realizó la clausura de la primera actividad del año, DeporTeletón, programa que se desarrolla de manera gratuita y que pone a disposición a un grupo de entrenadores especialistas en deportes adaptados. Durante dos meses más de cien niños de la Teletón tuvieron la oportunidad de practicar en 4 disciplinas; voley sentado, para atletismo, para natación y bochas.

DeporTeletón, es una herramienta complementaria al proceso de rehabilitación física que siguen a diario los pacientes, y además los acerca al deporte, hoy por hoy, este programa se convierte en uno de los principales semilleros de paratletas del país.

Los más de cien niños se dieron cita en el campo deportivo de la Clínica San Juan de Dios Lima y contó con la participación de distintas figuras, quienes ratificaron su compromiso con la inclusión y destacaron la labor y los proyectos que Teletón viene realizando en el país de manera constante a lo largo de todo el año.

Amy Gutiérrez, Paco Bazán, Vania Torres (Surf) Alonso Wong (Judo) se sumaron a esta noble causa, y acompañaron a los niños durante los dos años que duró la clausura.

“Me he emocionado demasiado, estoy sorprendida y agradecida por la labor que realiza La Teletón. Ellos no paran trabajan los 365 días de año por estos pequeños. Nos toca a nosotros seguir poniendo un granito de arena para que más peruanos se sumen a esta causa. La Teletón no se detiene”, destacó la cantante de salsa Amy Gutierrez.