Miles marcharon contra el fujimorismo a nivel nacional

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, reiteró durante un mitin realizado en Manchay, que no tiene vínculos con ninguna organización terrorista ni con tendencias radicales.

“Somos respetuosos de la democracia. Somos demócratas, católicos y tahuantinsuyanos a mucha honra. Por eso, es necesario aclarar: hoy deslindamos como hacemos en cada pueblo, nuestro profundo rechazo a aquellas personas que vienen de algunas partes extremistas. No somos terroristas y nuestro rechazo a algún pensamiento radical”, manifestó.

El aspirante al sillón presidencial expresó que en una eventual administración del Estado de Perú Libre no se dará cabida a “personas que entorpecen el caminar del pueblo”. “Pido a ustedes ser vigilantes de esta gestión. No habrá en nuestro gobierno personas que entorpezcan el caminar del pueblo. Esta lucha es del pueblo, no solamente de Pedro Castillo. Acá tienen espacio las personas idóneas. En nuestro gobierno nadie se queda atrás porque los derechos serán para todos y cada uno de nuestros compatriotas”, agregó.

Durante su discurso, el candidato también criticó a quienes se han enriquecido durante la pandemia a costa de la gente. “Hoy, esta pandemia nos ha llevado al otro lado de la pobreza, a la extrema pobreza. La persona no está pensando en otra cosa sino cómo llevar un bocado de pan a sus hijos, se rasca la olla todos los días quedándose con el estómago vacío, mientras otros en la gran opulencia resultaron vacunados”, criticó.

De otro lado, el científico Modesto Montoya anunció la integración de tres matemáticos de prestigio internacional al equipo técnico de Pedro Castillo. Montoya conversó con Neantro Saavedra y Marcel Morales, quienes imparten clases en Chile y Francia, respectivamente, así como también con Harald Helfgott, investigador que labora en el mencionado país europeo y Alemania. Los tres se unieron al equipo de Perú Libre.