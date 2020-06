Miles de indígenas quedan abandonados a su suerte

“Que se suspenda todo tipo de pago de cualquier programa social, que se pos­tergue inmediatamente. Esa es la mayor forma de pro­pagar la enfermedad en las comunidades indígenas, ya tenemos demasiados conta­giados, el personal de salud está infectado, no tenemos oxígeno y no tenemos perso­nal médico. Suspendan estas actividades e intervengan a estas comunidades que están en abandono. Por favor evite­mos una tragedia más grande”, clamaba al Gobierno a través de un video difundido ayer en redes sociales Evelio Paz, obstetra del Centro de Salud del Cenepa, y contagiado tam­bién de Covid-19.

El dramático pedido es uno entre tantos difundidos en redes sociales durante los últimos días, acusando el escenario desolador que enfrentan las comunidades indígenas en Amazonas, donde se denuncia ya no solo la falta de infraestructura y equipamiento adecuado para el tratamiento del Covid-19, sino incluso la escasez de medicamentos elementales como el paracetamol.

INACCIÓN ESTATAL

El viernes 26, un comu­nicado de la Defensoría del Pueblo advirtió que la rápida propagación del Covid-19 en Amazonas pone en “grave riesgo la salud y la vida de aproximadamente 43 mil ciu­dadanas y ciudadanos que se autoidentifican como parte de los pueblos indígenas awajún, quechua y wampis”, quienes habitan territorialmente en 389 comunidades ubicadas en 7 de los 84 distritos de dicha región.

La Defensoría del Pueblo refirió que a pesar de haberse aprobado desde hace un mes un Plan de Intervención para la lucha contra el Covid-19 en la región Amazonas, todavía no se advierten para su implementa­ción. Además, señaló que aunque el reporte de la Diresa Amazonas del 25 de junio identificó a 2,162 casos confirmados, 63 fallecidos y 33 personas hospitalizadas, no se cuenta con información sobre el número de comunidades afec­tadas y personas indígenas conta­giadas, recuperadas y fallecidas a causa de la pandemia, por lo que no se estaría garantizando la protección de la salud de la pobla­ción indígena en la región.

Por ello, se pidió mejorar la calidad de la información de los reportes de Diresa Amazonas, sin la cual las autoridades no podrán tomar decisiones eficaces y oportunas para el tratamiento de la pandemia.

CENTROS DE SALUD COLAPSADOS

En tanto, un informe elabo­rado por el Observatorio Amazó­nico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y publicado en Servindi, da cuenta que, de acuerdo al personal de salud en la región Amazonas, “el contagio se encuentra en fase de transmisión comunitaria y para enfrentarlo cuentan con limitados recursos; además, las autoridades sanitarias no han fortalecido los establecimientos de salud y ahora se encuentran completamente colapsados”.

El estudio señala que, hasta la fecha, las organizaciones in­dígenas han registrado la muer­te de 17 grandes pensadores y luchadores del pueblo awajún: el profesor Gerardo Shimpukat, el exconsejero Antum Kuji, el comunicador Hernán Kinin y el reconocido líder, Arturo Kinin, entre otras víctimas del abando­no sistemático del Estado.

Además, se señala que las políticas del Gobierno Central dictadas desde Lima, “sin un entendimiento de las particu­laridades locales de Amazonas, se han convertido en los princi­pales vectores de contagio del Covid-19”.

En ese sentido, se pone en cuestión que mientras el virus avanzaba raudamente entre los awajún y wampis, el gobierno no consideraba a la población indígena de esta región como potencialmente en riesgo. Así lo indicaría la Resolución Ministe­rial N° 361-2020, aprobada el 5 de junio, y que no consideró a la provincia de Condorcanqui como de alto riesgo de trans­misión de Covid-19 a pesar de que el personal de salud venía alertando sobre el aumento de contagios.

GOBIERNO RECORTA Y RETIENE PRESUPUESTO

Finalmente, el informe consigna que el Gobierno lleva más de un mes demo­rando la transferencia del presupuesto para el Plan de Intervención del Ministerio de Salud para Comunidades Indígenas y Centros Poblados Rurales de la Amazonia frente a la emergencia del Covid-19, aprobado el 21 de mayo me­diante Resolución Ministerial 308-2020 MINSA. Ello, a pesar de haber recortado el presu­puesto inicial de 88 426 254 soles a 74 558 670 millones, sin ninguna explicación. Al cierre de esta edición el Ejecutivo anunció la transferencia de más de 7 millones de soles.

“Estamos cansados de diagnósticos. ¡Exigimos aten­ción inmediata! Nosotros no vamos a morir por falta de me­dicinas, vamos a morir por el abandono del Estado”, refirió el líder awajún Zebelio Kayap. Acaso resulte una ironía que el Ejecutivo haya denominado al 2020 como “el año de la universalización de la salud en el Perú”.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Redactor Política