Si bien la ONG que tiene el ex jugador Roberto Guizasola en Puente Piedra trata de ayudar a niños de bajos recursos, podría haber cometido un exceso. Jefferson farfán que está en Lima, colaboró con unas clases en plena pandemia. Como se ve en la foto, pese a las mascarillas no se guarda el distanciamiento social. Además, todas las actividades de fútbol que no sea profesional, están prohibidas.