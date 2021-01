Mensaje a la nación de la nueva cepa

En realidad, todos ahora pueden realizar unas láminas, y si no tienes celular, tampoco power point, lo haces con cartulina y crayola. En fin, cualquier cosa será mejor que la exposición de ideas del Presidente Francisco Sagasti. A continuación, publicamos una carta que nos envío una conocida protagonista de estos tiempos. Provecho con la lectura.

Estimado pueblo peruano,

Soy la nueva cepa, amigos peruanas y peruanos. En este mensaje de la nación, quiero decirles que me llevó más rápido a la gente que de costumbre. Y estoy muy alegre, porque ayer su Presidente dio un mensaje sin los pantalones bien puestos. Es por eso, ante tal hecho, que he decidido mandarles mi mensaje como nueva cepa y mutante, de la Covid-19, soy el SARS más bravo. Algunos me llaman ‘La Bestia’.

Vengo de Inglaterra, pero también de Japón. Así que sus prohibiciones de vuelos internacionales a Europa es por las puras. Ya estoy acá. Estoy acá, con fuerza, y ustedes pensando en irse a la playa. Adelante, mortales, no soportarán el calor. Ahí los estoy esperando yo, al lado de un vasito de leche de tigre o un ceviche carretillero en la playa Agua Dulce.

Aunque, les cuento, nunca me he divertido más que en las playas del litoral peruano. En Punta Hermosa acostumbran hacerla, hasta han bautizado unos pasos locos con el Baile de la Mascarilla. Influencers de TV, modelos de dudosa reputación y chicos malos del narcotráfico, etc, me abren las puertas. Me hago de todos, voy a sus hogares y me robo a sus padres y madres. A ellos también por eso en los hospitales están llegando varias ciudadanos de 18 a 30 años. No se crean invencibles, chiquillx, he llegado y estoy más fuerte.

Y a mí con vacunitas. Hasta han querido hacer una de un huevo de gallina. No se pasen. Eso les pasa, peruanitos, por no reforzar su propia industria de laboratorios y ampliar hospitales y confiar en la ciencia. Ahora, con la disculpas del caso, les digo: es demasiado tarde.

Atte,

Cepa variante del SARS-CoV-2 británico.

Surfer de Segunda Ola.