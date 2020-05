MEJORA TU ESTADO DE ÁNIMO CON VITAMINA C

Si te sientes estresado por el coronavirus (COVID 19), no eres el único. El estado de emergencia y la prolongada cuarentena tiene grandes efectos en casi todos los aspectos de nuestras vidas.

Con la mayoría de los lugares de trabajo cerra­dos por ahora, sueldos y salarios disminuidos, el coronavirus está influyendo en la vida que llevamos cada día. Han cambiado mucho las cosas en muy poco tiempo. Es natural sentir ansiedad cuando afrontamos una crisis, o un cambio repentino a lo desconocido. Es normal que sintamos la necesidad de tener control, certidumbre y seguridad.

La ansiedad es una emoción normal y sirve como una señal a la que debemos prestar atención para protegernos a nosotros mismos. La ansiedad nos alerta y nos lleva a adaptarnos, pero, cuando nos sentimos agobiados o superados por la an­siedad, esta emoción nos puede perjudicar en vez de ayudarnos.

La relación entre la vitamina C y el estado de ánimo puede parecer sorprendente ayuda a elevar nuestra energía, convirtiéndola en un elemento clave para combatir la fatiga, el estrés y la ansiedad. Las personas con deficiencia de vitamina C suelen sentirse fatigadas o deprimidas. El efecto de la vitamina C sobre la fatiga puede explicarse por el papel que ejerce la vitamina C como cofactor para dos enzimas implicadas en la biosíntesis de la carnitina, necesaria para la generación de energía metabólica.

La vitamina C ejerce una serie de funciones directamente relacionadas con la depresión, ju­gando un papel clave en la producción de los neurotransmisores como la norepinefrina. Afectan el estado de ánimo de una persona, y son nece­sarios para el buen funcionamiento del cerebro; La vitamina C ayuda también al desarrollo de las neuronas, siendo clave en las etapas de maduración diferenciación y en la formación de la mielina, la sustancia protectora que envuelve los axones o prolongación de las neuronas.

Un estudio publicado recientemente en el Journal of Nutritional Science, y en él participaron 54 jóvenes estudiantes universitarios varones con una salud normal que normalmente comían poca fruta fresca y cuyos niveles de vitamina C eran más bajos de lo deseable. Sin embargo, tras darles la ingesta de vitamina C, los investigadores descubrieron que el grado de fatiga y depresión significativamente es menor que el otro grupo. También sintieron que tenían mayor energía y, por tanto, más vitalidad.

En VIDA C ayudamos a mejorar y fortalecer el sistema inmunológico (las defensas) y levantar tu estado de ánimo, con tratamientos en base de megadosis de vitamina C que es el mejor aliado natural que sirve para aumentar nuestras defensas, desintoxicar nuestro organismo y regularizar nuestras las funciones.

Nuestros médicos generales (especialistas en tratamientos homeopáticos) brindan a todos nuestros pacientes consultas médicas y evaluaciones periódicas “gratuitas” recomendando la dosificación y frecuencia más adecuada en función a la patología y a la evolución de cada paciente

Puede visitarnos en nuestras dos sedes:

SAN MIGUEL: JIRON CAMINO DEL INCA #545 SAN MIGUELTEL.: 2636882

CHACARILLA: CALLE MONTE ROSA # 233 OFICINA 608 CHACARILLA -SURCO TEL.: 5778542