Mejor es reírse

La Junta Nacional de Justicia evalúa la destitución del fiscal supremo Pedro Chávarry, y del juez supremo Aldo Figueroa por sus presuntos vínculos con ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, la organización criminal que buscaba copar los cargos en la administración de justicia.

“…reitero y me ratifico una vez más (en) que se me pretende responsabilizar por muchas situaciones en las que no he participado (…) Durante estos tres últimos años he sido víctima de una campaña de demolición y desprestigio”, dijo Chávarry ante el pleno del JNJ.

El fiscal negó los cargos y señaló que desde hace tres años es víctima de una campaña mediática por haber pretendido investigar al expresidente Martín Vizcarra por el caso Chinchero. Explicó además que el exjuez César Hinostroza no tuvo intervención en su elección como fiscal de la Nación en junio del 2018 pues esta fue consecuencia de un acuerdo de los fiscales supremos.

Los cuestionamientos incluyen sus presuntos vínculos con ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ para que supuestamente lo ayuden en su nombramiento como fiscal de la Nación; además de su relación con César Hinostroza, que él asegura que solo fue una relación profesional, y con el deslacrado de sus oficinas, en la que asegura no tiene nada que ver.

El abogado del fiscal, Julio Rodríguez, indicó que las conductas desarrolladas por Chávarry no están previstas cómo falta grave en la normatividad legal sobre las actividades de los magistrados. Argumentó que no había forma de que Hinostroza y los periodistas convocados para apoyar su candidatura intervinieran en su elección como fiscal de la Nación.

Luego de escuchar a Chávarry y a su abogado, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia dejó al voto el caso, en el cual la vocal instructora es la doctora Imelda Tumialán.