Mejor es reirse

Necesitamos una campaña de comunicación contra el Covid–19 alarmante y que esté dirigida a todos, estimó el sociólogo y comunicador Sandro Ventura, tras estimar que se deberían hacer algunas correcciones a la campaña lanzada por el Gobierno para sensibilizar a la población a no bajar la guardia durante la pandemia del coronavirus.

Fue al ser consultado por las críticas que ha recibido la campaña de comunicación ‘El Covid no mata solo. No seamos cómplices’ que impulsa el Gobierno a través de la Presidencia del Consejo de Ministros.

“La campaña tiene varias cosas por corregir. La primera tiene que ver con el eslogan ‘no seamos cómplices’. Es un eslogan que no incluye a todo el mundo, que define que hay cómplices y no cómplices, los que hacen mal y los que hacen bien las cosas. Y en esa medida, estigmatizan, porque entonces lo que dice es: si usted se contagia, seguramente es un irresponsable; si usted contagia, seguramente es un cómplice. Y lo que sabemos es que al margen de nuestra responsabilidad o nuestra displicencia se están dando muchos contagios”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[Plantear] así la situación, decir los buenos y los malos, lo que hace técnicamente en términos de comunicación es que algunos digan, ‘yo no soy eso, son los demás’. […] No es un eslogan que esté llegando a todos”, refirió.

DIRIGIDA A TODOS

El experto consideró que se la campaña tiene que estar dirigida a todos, y que el mensaje tiene que ser que “al primer descuido, el virus ataca”. Anotó que la estrategia tiene que llegar a todas las regiones y tiene que presentar casos reales.

“Necesitamos una campaña sí frontal, sí alarmante, sí que genere conciencia del peligro, pero que esté dirigida a todos, porque todos somos susceptibles de al primer descuido, contagiarnos. Tenemos que saber que, a lo largo de los meses, uno se va relajando, y no se pone bien la mascarilla, no guarda suficiente distancia, […] ya no se lava frecuentemente las manos”, acotó.

“La campaña tiene que estar dirigida a decir al primer descuido el virus ataca, no bajes la guardia, no te relajes. Si ese mensaje pasa para todos los peruanos, también está pasando para los irresponsables, incluye a todos. Y creo que la campaña tiene que llegar a la costa, sierra y selva, tiene que hablar de casos reales, de diversos contextos sociales. Necesitamos una campaña alarmante que llegue a todos”, subrayó.

MÁS VALE TARDE, QUE NUNCA

En otro momento, indicó que, si bien la campaña del Gobierno llega tarde, esta tenía que hacerse. Reiteró que la misma debería estar dirigida a las medidas de prevención.

“[¿Qué opina sobre esta campaña del Gobierno?] Más vale tarde, que nunca. El Gobierno hace más de dos o tres meses tenía ya que salir con una campaña frontal, directa, donde el tono de comunicación fuera la alarma. Somos el país con más alto número de muerte per cápita por Covid–19 en el mundo. Entonces, no estamos en una situación atemperada. Lo que está pasando en el Perú es un desastre, y una campaña como esta debía haberse hecho hace tiempo”, precisó.