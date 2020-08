Mejor es reírse

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Para el sociólogo Alberto Adrianzén, los recientes sondeos sobre preferencias ciudadanas de cara a las elecciones presidenciales del 2021, “no dicen mucho”, y más bien parecen ser parte de una campaña proselitista, aunque no se hayan anunciado candidaturas.

“Hacer encuestas en estos momentos (en el contexto de pandemia) es muy difícil, y además no dice mucho. Pareciera que es parte de la campaña de (George) Forsyth, porque sale siempre en primer lugar. Pero la campaña no ha comenzado, y es prematuro tomar en cuenta como algo serio estas encuestas, como si definiesen a un finalista”, comentó Adrianzén.

ANULAR AL MENSAJERO

También se refirió a cómo desde la maquinaria mediática se promocionan a ciertos actores y se invisibilizan a otros. “Es evidente que la mayoría de medios prácticamente le ha puesto una pared como barrera a la gente progresista, pues no los entrevistan ni en diarios, televisión ni radio, y ese espacio ha sido más bien ocupado por un ejército de analistas que dejan mucho que desear”, cuestionó.

“Hay una fractura entre la opinión pública y los políticos, las encuestas solo reflejan un malestar político, y otros personajes de la política son silenciados. Por otro lado, la izquierda está dividida y fragmentada, aunque es cierto que todos los partidos en general se están dividiendo, desde Acción Popular hasta el Frente Amplio”, señaló.

Adrianzén acusó un distanciamiento de los partidos políticos de la ciudadanía en general, aunque principalmente de los sectores populares. “La pandemia también ha generado esa relación de distancia, uno no puede ir a hacer campaña, entonces me parece que la izquierda también está alejada y fragmentada, determinados sectores tienen importancia sólo en determinados lugares, no hay una izquierda que cubra el territorio y que sea capaz de unificar las demandas, lo que es fundamental si uno quiere tener una aspiración a futuro (electoralmente)”, advirtió.

“La pandemia nos muestra una crisis que ya se estaba incubando, pero la está acelerando y agrandando. La izquierda no solo tiene que proponer cosas sino darle un relato a la gente de lo que le pasa, porque si no la gente no va a entender. Con menos palabras ideológicas, pero hay que explicarle a la gente su propia realidad”, sostuvo.

ELECCIONES CON PANDEMIA

Por su parte, el analista político Miguel Jugo advirtió que el escenario de la pandemia ha generado que muchos de los que podrían ser candidatos al 2021 opten por un discurso más mesurado al referirse a las elecciones, y más bien han formulado algunas propuestas, como el caso de Verónika Mendoza. “El resto está esperando que esta situación acabe, pero esto no va a ocurrir, vamos a tener un proceso electoral con la pandemia”, adelantó.

Jugo señaló que en la actualidad “la gente no está pensando en elecciones sino en que se acabe la crisis sanitaria”, y que “la derecha económica está muy preocupada porque la pandemia ha desnudado el país que tenemos”. “Les preocupa que opciones distintas salgan adelante, y su preocupación los lleva a decir que no hay nada más que hacer que seguir en lo mismo pero con rostros nuevos, ya sea con Forsyth o Hernando de Soto o cualquiera que enarbole el modelo económico neoliberal”, apuntó.

PARTIDOS FRAGMENTADOS

El analista resaltó que hay tensiones al interior del Frente Amplio y de Juntos por el Perú, “para hablar de las izquierdas que tienen inscripción, que son las que pueden postular”. “Hay otros que no tienen inscripción y su problema fundamental está en eso. Y al no tener un espacio político claro en medio se están lanzando articulaciones como creyendo que el tema de la unidad (en la izquierda) es lo único y fundamental, cuando lo fundamental es presentar una alternativa al país donde la gente recupere sus derechos y donde la población sienta que se va a hacer un gobierno para ellos, con una atención efectiva para la mayoría de los peruanos”, indicó.

En ese sentido, manifestó Jugo que “lo que puede ocurrir es que una propuesta renovadora de izquierda entre en consonancia con la población y no necesite de determinadas situaciones para concretar una candidatura”. “El ejemplo de Ollanta Humala es lo más cercano y dramático de las consecuencias de estas alianzas”, agregó.

“La izquierda debe dotarse de un programa y un plan que apunte a resolver los problemas fundamentales de la población y que éste sea entendido y asumido, porque tras 30 años de Neoliberalismo lo que se ha abonado en muchos terrenos es el individualismo y la falta de solidaridad. Esto es lo que ha favorecido el Covid-19, se ha abandonado todo trabajo comunitario, la gente solo piensa en resolver su problema y ya no el de todos”.

ALGO MÁS

Finalmente, indicó que se tiene que plantear un proyecto nacional inclusivo donde todos podemos participar y lo que efectivamente esté adelante es la persona humana, no la ganancia ni el dinero.