Mejor es reirse

Ante la visita del presi­dente de la República, Mar­tín Vizcarra, a la ciudad de Arequipa a causa del grave impacto de la pandemia del coronavirus, un nutrido gru­po de personal médico rea­lizó una acalorada protesta, en la que cuestionaron la in­auguración del Hospital de Campaña en los exteriores del Hospital Honorio Del­gado, cuando en realidad las UCI no cuentan con los elementos necesarios para su funcionamiento.

“Estas UCI no existen, no hay médicos, no hay moni­tores ni oxígeno”, denunció una de las manifestantes. Según informó el sitio web El Búho, los médicos critica­ron que el mandatario no haya inspeccionado el inte­rior de las instalaciones del nosocomio, llegando solo a inaugurar el Hospital de Campaña para pacientes Covid-19.

En medio del griterío, se oyeron frases como “basta de mentiras”, y “Llica in­capaz” (por el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica). Y aunque el primer mandatario intentó dialogar con los manifes­tantes, debido al calor de los reclamos y al desorden generado debió retirarse del lugar, resguardado por su personal de seguridad.

Los registros de la mani­festación concluyeron con la desgarradora imagen de una mujer en llanto, fami­liar de una víctima de Covid-19, persiguiendo a pie y de forma desesperada el auto presidencial en busca de una explicación ante el letal avance de la pandemia en la región, donde la Gerencia Re­gional de Salud ya identificó 32,336 casos positivos y 702 muertes.

Hay que indicar que Are­quipa se encuentra atravesan­do la fase más crítica desde que inició la pandemia, al punto de que el sábado se produjo un récord de infectados, con 1,796 casos en un solo día. Se estima que en promedio, cada día, fa­llecen en la región 30 personas debido al Covid-19.

En tanto, el avance de la pandemia en regiones históricamente olvidadas no es menos dramático. Un informe compartido en Ser­vindi dio cuenta del avance del coronavirus en la región Amazonas, donde el pueblo Awajún viene sufriendo los mayores impactos respecto al contagio, con 2,105 casos positivos al 16 de julio.

A la comunidad Awajún, le siguen en número de conta­gios el pueblo Shipibo con 826 casos detectados en la región Ucayali, y el pueblo Achuar con 736 infectados en la re­gión Loreto. “Los contagios confirmados de personas pertenecientes a pueblos in­dígenas amazónicos en estas 3 regiones sumaron 6,385; que representa el 25% del total de contagiados (49,375) en ese es­pacio de selva norte”, advierte el informe, realizado a partir del reporte publicado el 16 de julio por las respectivas Direc­ciones Regionales de Salud. Un detalle aparte y que refuerza las protestas por la falta de atención por parte del Estado es que este fue el único día del mes en que reportó Covid-19 indígena DIRESA-Loreto.

De otro lado, el portal Convoca informó que, de 77 personas testeadas en Nazareth (región Amazonas), 28 dieron positivo al Covid-19. Además, los centros de salud cercanos al pueblo se encuentran desabastecidos de medicamentos y la gente ha empezado a automedicar­se, ingiriendo ivermectina veterinaria. “La automedi­cación corre paralelo a la incertidumbre de no saber si uno es positivo. También parece una solución cuando el Estado no provee medica­mentos”, refiere la nota.

Salomón Awananch, pre­sidente de la Organización Regional de los Pueblos Indí­genas de la Amazonía Norte (Orpian), dijo que además de medicamentos, también es­casean las pruebas de des­carte. “En la red de Bagua no hay pruebas rápidas, no hay medicamentos, no hay paracetamol, azitromicina. Hay muy pocos medicamen­tos que llegan al centro de salud de Chiriaco”. Refirió que en fecha 22 de junio se comunicó con la directora de este centro y ella le indi­có que solo contaba con tres pruebas rápidas.

Por su parte, el Instituto de Defensa Legal (IDL) com­partió el comunicado del Colectivo Amazonas, en el cual se denuncia que, a nivel regional, “de cada 10 casos, 2 o 3 son de indígenas”. “Sin embargo, en los distritos ubicados en el territorio ancestral de los pueblos awajún y wampis, de cada 10 casos, al menos 7 son indígenas. Lo terrible de la situación es que estos datos tan sólo reflejan una parte de la realidad, ya que como bien han aceptado las autoridades regionales de salud, existe un subregistro de casos por múltiples motivos que pasan principalmente por la falta de personal de salud, equipamiento e infraestructura hospitalaria”, señala el documento.

El pronunciamiento remarca que las muertes que deja la pandemia no se trata solo de cifras o números estadísticos, “sino de rostros, historias y herencias culturales que se pierden y de las que el Estado debe hacerse responsable por su inacción”. “En ese sentido, la denuncia de etnocidio presentada por AIDESEP contra el Estado Peruano tiene aún más asidero dada su responsabilidad histórica en la situación de la Amazonía en general y de la falta de medidas adecuadas y oportunas para enfrentar esta pandemia en particular, que ha sido advertida desde el primer día en que el Covid-19 se detectó en Perú”, concluye la publicación.

A nivel nacional, el número de casos positivos ascendió a 353,590 y las víctimas mortales a 13,187.

