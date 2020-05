Mejor es reirse

Luego de que miles de personas se volcaran a las inmediaciones del la zona comercial de Gamarra, ayer los accesos a esta zona de La Victoria fueron controlados desde tempranas horas por un contingente policial y militar. Sin embargo, la imposibilidad de cubrir sus necesidades básicas podría llevar a miles de comerciantes nuevamente a acudir a este u otros polos comerciales en busca de generar recursos para sobrevivir.

Las escenas de caos y descontrol, alarmantes en tiempos de pandemia, son a criterio de diversos analistas consecuencia directa de la ineficiente política de subsidios dispuesta por el gobierno, principalmente en la relacionada al denominado “bono familiar universal”.

A propósito de los incidentes en Gamarra, la periodista Rosa María Palacios advirtió que “ante la desesperación y posible desborde social, el Estado debe actuar con rapidez, muchísima rapidez, y rectificar esta idea (bono universal) que es positiva, pero adecuarla a la necesidad, y no dejar a la población con la sensación que son víctimas de una tremenda injusticia”.

Palacios agregó que el Ejecutivo debe “ponerse creativo, salir de la caja y buscar algún camino para que este dinero llegue”. “Porque si no lo que ustedes vieron ayer en los alrededores de la avenida Gamarra va a comenzar a suceder en mayor proporción. No son personas malas o tontas, son personas con hambre y necesidad. Lima comienza a tener en las cimas de los cerros, banderas blancas que significa que hay familias que no tienen qué comer”, agregó.

Las sensaciones de injusticia aludidas por Palacios coinciden con lo señalado el lunes por el congresista Ricardo Burga, de Acción Popular, quien consideró que “a la luz de los resultados se puede afirmar que Reactiva Perú solo ha apoyado a las grandes empresas, nunca llegaron los beneficios a las Mypes que son el sector que más trabajo generan”.

Al respecto, hay que recordar que de acuerdo a una publicación del semanario Hildebrandt en sus trece, Nessus Hoteles -razón social de la cadena de hospedajes Casa Andina y parte del Grupo Inter­corp- , solicitó un crédito en el marco del programa Reactiva Perú por S/10 millones al BCP. Semanas antes de solicitar la ayuda crediticia del Estado, la empresa se acogió a la suspen­sión perfecta de labores para desvincularse de parte de sus empleados alegando pérdidas económicas durante el estado de Emergencia.

DESEMPLEADOS E INVISIBLES

Por su parte, el investiga­dor Hugo Ñopo afirmó en una entrevista con la periodista Si­grid Bazán, que el mercado laboral es muy diferente al de otros países, en tanto existen tantos trabajadores indepen­dientes como asalariados del sector formal y privado. En consecuencia, manifestó que hay que pensar que esos trabajadores independientes no se encuentran registrados bajo un contrato de trabajo, no pueden ser despedidos y por tanto no figuran en las estadísticas de desempleo.

“Las estadísticas sólo re­gistran a los trabajadores for­males, por ello no miden bien la realidad”, señaló. Además, indicó que en el Perú existe un exceso de emprendedurismo, y que antes de la pandemia, las estadísticas daban cuenta de casi 5 millones de personas con ingresos por debajo del sueldo mínimo vital. Con la cri­sis económica, es claramente probable que dicha estadística se haya incrementado consi­derablemente, y se suma al millón y medio de nuevos desempleados que la pande­mia ha provocado en el sector privado.

SIN RESPETO A LAS NORMAS

De otro lado, Ñopo identifi­có como uno de los motivos que impide un éxito claro de la cuarentena es el compo­nente cultural. “Somos un país altamente informal, sin cultura de respeto a las nor­mas e instituciones. Ejem­plos se ven en Gamarra o en programas de farándula”, apuntó.

Sin embargo, el investi­gador del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), el relativo éxito de la cua­rentena consiste en haber podido alargar el proceso de la pandemia, lo que a su vez ha permitido ampliar la capacidad hospitalaria en el país: “Eso ha permitido salvar miles de vidas. Pero lo que todavía hay que pregun­tarse es cómo será el balance entre mantener nuestra vida y ganarnos la vida, y cómo se mantendrá esa disyuntiva el resto del año e incluso el próximo año”.

NUEVO RÉCORD DE INFECTADOS

Como apuntó el investi­gador, mientras la mayoría de la población se debate entre cuidarse del corona­virus y la imposibilidad de permanecer en casa por la falta de recursos, los indica­dores de la pandemia en el Perú volvieron a marcar un nuevo récord. De acuerdo al reporte del ministerio de Salud (Minsa), por primera vez se superó la barrera de los 5 mil infectados diarios, con 5,772 casos en apenas 24 horas. Así, el total de infectados llegó a 129,751 casos positivos, lo que de­muestra que la tendencia de propagación sigue en aumento.

ALGO MÁS

En cuanto a las víctimas mortales, el Minsa reportó un total de 3,788 personas fallecidas. Con ello, Perú y Brasil comparten la triste tasa de 11.5 fallecidos por cada 100 mil habitantes. En Sudamérica solo nos supera Ecuador, con una tasa de 18.2

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Redactor Política