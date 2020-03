Medidas tendrán más éxito con respaldo de regiones

Para el analista político Miguel Jugo, además de evaluar una eventual extensión de la cuarentena, el Ejecutivo debe orientar a la población respecto a las medidas que se tomarán una vez que se termine el periodo de aislamiento obligatorio. “En algún momento la gente va a tener que salir a trabajar, y el gobierno debería preparar y anticipar el escenario para que la gente pueda salir y volver a utilizar los medios de transporte masivo, por ejemplo. Esto no se va a resolver en una semana o dos, creo que se debe evaluar bien la situación para que el problema no se le vaya de las manos”, señaló.

Por otro lado, consideró que si bien en el Perú se han tomado precauciones antes que en otros países de la región, es necesario que el gobierno oriente a la población sobre cómo tendrá que comportarse una vez que termine el periodo de cuarentena. “Hay autoridades locales en el Perú que están adoptando medidas innecesarias, como fumigar espacios públicos, y esto se da porque no existe aún una articulación con el gobierno para recibir directivas específicas y adecuadas”, apuntó.

En ese sentido, remarcó que existen 1800 municipalidades en el Perú y estas deben estar interconectadas. “Los gobiernos provinciales no saben qué hacer. Tiene que haber una línea orgánica de directiva nacional, orientada a llevar información a todas las personas”.

ES URGENTE PREVENIR

Respecto a la irresponsabilidad de un sector de la población que no ha cumplido con el aislamiento necesario para detener la propagación del virus, Jugo indicó que “lamentablemente tenemos un Estado débil, al cual la población muchas veces no le cree, y eso tiene que ver con la falta de institucionalidad”. “Por otro lado, en efecto hay una especie de indolencia o ignorancia en alguna gente.

Por eso insisto en que haber una estrategia nacional que llegue hasta el último rincón llevando la información correcta”, agregó.

El analista también consideró como algo urgente la prevención de una inminente crisis económica producto de la necesaria paralización de actividades. “En el Perú tenemos más del 80% de la población económicamente activa que vive de sus ingresos diarios, dentro de esto no solo están en el sector informal sino muchos independientes como abogados, dentistas, etc. Hay un conjunto importante de profesiones en que si no realizan una labor particular no reciben ingresos. Ellos también están muy preocupados porque al estar encerrados no pueden trabajar”, manifestó.

DERECHO A LA SALUD ES PRIMERO

Sin embargo, ante las presiones que el Ejecutivo podría recibir desde grupos de poder económico con el fin de levantar las restricciones, remarcó que el gobierno debe poner por delante el derecho a la salud antes que la ganancia de determinados sectores.

“Es necesario fortalecer el Estado, contrario a lo que pretende el neoliberalismo, que busca reducirlo a su mínima expresión. Necesitamos un Estado fuerte, con un sistema de salud que pueda hacer frente no solo al coronavirus sino a un conjunto de situaciones que puedan surgir en el futuro”, concluyó.