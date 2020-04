Medidas que podrían implementarse en el transporte interprovincial

El vocero del Partido Mora­do, Francisco Sagasti, afirmó que si bien no se podrán rea­lizar las elecciones primarias abiertas en las agrupaciones políticas debido al coronavi­rus, se mantendrán las elec­ciones internas para elegir a sus candidatos.

Sagasti señaló que las elec­ciones interna continuarán con el apoyo de la Oficina Nacional de Procesos Electo­rales (ONPE).

“Si se pueden hacer las elecciones internas, lo que no se puede hacer son las abier­tas, simultáneas y obligatorias, creo que eso está bien porque no se puede llamar a toda la ciudadanía a votar por un can­didato que no conoce, pero con esto se está reforzando la idea de las elecciones primarias internas”, precisó.

Sobre si las elecciones internas podrían producir aglomeraciones, dijo que no necesariamente ocurriría, porque estas se desarrollarían con todas las garantías del caso incluso este proceso no sería en un solo día sino dos o tres, evitando de esta manera el acercamiento de las personas.

Asimismo, señaló que el Partido Morado considera como modifi­caciones importantes en la Ley Electoral la paridad y la alternan­cia para las listas del Congreso, eliminación del voto preferencial, así como el voto de los peruanos en el extranjero y la creación de su distrito electoral.

“Mañana habrá reunión de Jun­ta de Portavoces que tiene como tema estas modificaciones, noso­tros presentamos tres proyectos de ley y los estamos consolida­dos, igualmente mañana se verá cuándo se desarrollará el pleno virtual”, explicó.