Mayor escalada belicista en Medio Oriente

2019 fue un año turbulento a nivel planetario. Frente a la globalización, que invoca abrir las fronteras para el libre ingreso de capitales, surgió otro modo de globalización con un lenguaje aparentemente nacionalista, proteccionista, populista conservador que cierra sus fronteras buscando frenar a China Popular y las inmigraciones masivas. Trump encabeza este giro conservador acompañado por Orban en Hungría, Salvino en Italia, Le Pen en Francia, Bolsonaro en Brasil. Es un polo retrógrado que crece bajo el manto fundamentalista religioso evangélico, unido al supremacismo blanco, la xenofobia, racismo, machismo, homofobia.

El proceso global acaba liderado por China Popular con su Franja y Ruta de la seda en un juego de contradicciones inter-imperialistas que motorizan la dinámica planetaria a la par que los movimientos sociales. Las potencias luchan por el control del sistema, sus territorios, mercados y recursos naturales. Pasamos de un mundo unipolar a uno multipolar mientras Estados Unidos de Norteamérica entra en una deriva declinante ante el protagonismo de la República Popular China y la Federación Rusa.

Sólo hay un sistema en juego, el capitalista. Tanto Rusia como China Popular forman parte de él. A treinta años de hegemonía de la globalización neoliberal, ésta enfrenta a un vasto movimiento antiglobal neoliberal, denominado “altermundismo”.

Es esta misma globalización y su gran ley, la ley de la ganancia y la competencia, la que está a la base de las múltiples crisis que padece la humanidad. De un lado, la más estratégica, la crisis climática, sin solución. La crisis hídrica es producto del recalentamiento global y la crisis alimentaria seguirá mientras las transnacionales controlen y concentren la producción de alimentos. La crisis recesiva viene atada a la financiera, producto de la falta de reglas, por cuanto el mercado no las acepta ni a un Estado que actúe en el terreno económico. La guerra comercial incentiva el ciclo recesivo del que no terminan de salir las potencias. Pese a ello, no ha dejado de crecer la producción armamentística, la que necesita de crear guerras por doquier. Finalmente, el modelo ha generado una crisis civilizatoria en su conjunto que en asunto de valores se caracteriza por el extremado individualismo, el narcisismo, el hiperconsumismo y la mercantilización de la vida, el presentismo, la farandulización y chabacanización de la existencia.

Pero, frente a lo tanático, destructivo, se yergue el culto a eros, la vida, y allí el rol de múltiples movimientos y colectivos ecologistas, proteccionistas, feministas, defensores de los derechos humanos, pacifistas, antinucleares, antibelicistas, antisupremacismo blanco, por la diversidad cultural, etc. Destacan los movimientos juveniles y de mujeres que podemos encontrar en todos los hechos importantes en lo que va de nuestro siglo XXI.

Por ello decimos que más que una época de grandes cambios, estamos en un cambio de época.

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DE LA ÉPOCA

Todos los continentes fueron remecidos por fuertes movilizaciones sociales:

Una nueva primavera árabe, no la que se dio en el año 2011 que enfrentaba a regímenes dictatoriales (casos de Túnez y Egipto) sino que hoy se da al interior de países democráticos (Argelia, Irak, Líbano) y en intentos de democratización (caso de Sudán).

– Pierde importancia geopolítica el Atlántico norte (Europa) y se traslada al Océano Pacífico, la cuenca más grande del planeta y en la que se alojan las economías más sólidas. El viento sopla fuerte desde Asia, nuevo epicentro político y económico. Destacan China Popular así como los tigres y dragones asiáticos.

En las ciudades más prósperas, se aceleró el tiempo político y social. Las masas juveniles en Hong Kong no solo se han sublevado contra las particulares formas de extradición sino contra el tutelaje de la República Popular China.

Europa no pasa por su mejor momento desde el 2008. No ha superado la crisis recesiva. Crece en ella un vasto movimiento conservador, temeroso de las inmigraciones islámicas que marchan hacia Europa luego que la OTAN destruyera varios países de Medio Oriente (la venganza del islam).

Con Boris Johnson dirigiendo a Gran Bretaña se extreman los separatismos dentro de la Unión Europea lo que puede acicatear, de concretarse el brexit, las fuerzas centrífugas dentro de la UE. Si a los británicos les fuera bien rompiendo con la UE, eso alentaría a numerosos movimientos centrífugos ultranacionalistas que hay en la UE.

París es un polvorín con sus masas sociales en las calles desde el año pasado. Antes fueron los chalecos amarillos protagonizando la revuelta y hoy son millares de gentes de todas las edades y géneros reaccionando ante el intento gubernamental de unificar los sistemas de pensiones. La gente es muy sensible a cualquier cambio que afecte sus intereses, sea adelantar las edades de jubilación, montos de pensiones en una de las ciudades más caras del planeta, sea de alterar el precio del metro, alzar la gasolina por cuanto el alto costo de la vida lleva a muchos a vivir en las afueras y venir al centro a trabajar. Cualquier alza en el transporte es de vida o muerte para los parisinos de a pie. Es un caso similar al de Santiago de Chile cuyas masas juveniles siguen en pie de lucha a partir del alza en el precio del metro.

Si Hong Kong es una ciudad rica y próspera con sus masas juveniles en una revuelta permanente en las calles, París, otra ciudad próspera y muy cara así como Santiago de Chile, viven el mismo drama. Ya no basta el crecimiento, Naciones Unidas exige el desarrollo, es decir, la calidad de vida, el bienestar, la sensación de felicidad. No solo se cuestiona a la democracia que no da de comer ni ha resuelto los problemas de la pobreza, el desarrollo, las brechas en educación, salud, vivienda, trabajo, sueldos, la desigualdad, exclusión y la desconfianza de las masas ante las instituciones tutelares y la llamada clase política (que incluye al caso peruano) por su alejamiento de los intereses populares, su burocratización y su ingreso en el mundo de la corrupción y la configuración de redes criminales.

Para algunos como Atilio Borón, estaríamos ante el colapso final del modelo global neoliberal, primera revolución antiglobal coincidiendo con aquellos que plantean que la contradicción fundamental que mueve al planeta es la que opone a la globalización contra la antiglobalización. Para otros se trataría de la primera revolución dentro de la globalización, salvable con reformas.

En América Latina y el Caribe luego de años de hegemonía de gobiernos progresistas, advino un corto período de regresión conservadora, que aparentaba el fin del ciclo progresista, volviéndose en estos dos últimos años a equipararse las fuerzas. Las masas haitianas están movilizadas hace varios meses buscando defenestrar a su presidente Jovenel Moise. En Chile se manifiesta una gran masa juvenil hastiada de soportar por treinta años un modelo que ahonda la desigualdad social entre la gente. El congreso ya aprobó que en abril se llevará a cabo un plebiscito para debatir si se reforma la constitución. El mismo parlamento salvó de vacar al presidente Piñera por escasos votos. En Ecuador, el alza de combustibles como parte de un paquete de cambios del FMI ha merecido la repulsa poblacional, con la participación protagónica de la Confederación Nacional de Indígenas Ecuatorianos (CONAIE). Moreno ha quedado desautorizado por las masas indígenas. Al igual que Piñera, son presidentes legales pero ya no legítimos. Sobrevivirán lo que el movimiento de masas lo permita siendo su rango de acción mínimo para intentar revertir la situación. Las condiciones objetivas y subjetivas de la población favorecen al cambio social.

La aplicación de recetas del FMI y del Banco Mundial a rajatabla en Haití crean esta repulsa masiva, han llevado al default argentino, a los estallidos chilenos y ecuatorianos y en el caso colombiano se está gestando una oposición masiva. Pero a su vez es el caso de la oposición entre cosmopolitismo global versus el fundamentalismo pentecostal, evangélico, islámico, el que motoriza muchas de estas acciones, sea el caso evangélico en Bolivia que ha dado un golpe de estado o la mayoría evangélica que constituye el sostén de masas del gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, sea la base evangélica que apoya a Trump o a los movimientos conservadores en el Perú (sostén ideológico de Fuerza Popular, Solidaridad) o ese movimiento conservador que crece en todo el planeta signado por el supremacismo blanco.

Donald Trump finaliza el año con un juicio político ya aprobado por la Cámara de Representantes norteamericana y sólo apoyado por una mayoría republicana.

Greta Thunberg es la heroína del 2019 y las masas juveniles y las mujeres las protagonistas del cambio social.

El mestizaje se extiende por todo el planeta, mundo multicultural y multicivilizatorio. Una vasta inmigración en Medio Oriente, Europa, Estados Unidos, América Latina (el caso venezolano) hace crecer los miedos globales.

El Perú marcha a elecciones congresales en un clima anticorrupción en el que combaten los fiscales y jueces probos contra la institucionalización de la corrupción que compromete al conjunto de la sociedad peruana. La lucha anti-corrupción es una bandera que no pueden ceder las fuerzas progresistas y de avanzada. Vuelven a enfrentarse eros y tanatos en la lucha por configurar un horizonte de sentido para la humanidad.

EDUARDO ARROYO LAGUNA