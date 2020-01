Mauricio Mulder habría cometido delito de encubrimiento

Aprista de siempre, postula como candidato al congreso con el número 16 por el Partido Aprista Peruano, Miguel Tupac Yupanqui, un luchador social que viene trabajando por años en su distrito natal San juan de Lurigancho. Administrador de profesion quiere tentar hoy una curul, según sus propias palabras, “para renovar la política nacional y recuperar la fe que ha perdido la gente en la clase politica”. Somos muchos los que hacemos politica en nuestros distrtos y, sin embargo, no hemos tonido la oportunidad de reprersentar a nuestros vecinos en el congreso. “Los que conocemos realmente la problemática del dia a dia somos los que estamos permanentemente conversando con la poblacion, merecmos una oportunidad para llevar la voz de nuestra comunidad al Congreso y, en mi caso particular, con más razón pues represento al distrito más poblado del país”.

—Por qué recién postular al Congreso cuando este se encuentra en su peor momento de credibilidad entendiendo que usted esta en el partido aprista desde hace muchos años?

—Porque estamos cansados que siempre legislen a favor de unos cuantos pocos y no se atiendan las necesidades de las grandes minorías. La falta de una educación universitaria de calidad al alcance de las economías familiares, la falta de una jubilación digna para el mototaxistas y el abandono en que se encuentran nuestros adultos mayores, me motivaron a postular por primera vez a un cargo de elección popular. San Juan de Lurigancho necesita un representante para trabajar y fiscalizar por el bienestar de la población.

—Uno de los principales problemas de San Juan de Lurigancho y de Lima en realidad es el tema de la delincuencia y como este ha crecido con la migracion venezolana en distritos com el suyo. ¿Cómo legislar para corregir ese mal que abruma al común de la gente?

—Se requiere revisar la política migratoria y que la misma integre los diferentes sectores del estado, a fin de que se pueda hacer una redistribución geográfica de los migrantes y no se incorporen en una sola ciudad, evitando así una sobre población.

—Usted dentro de su propuesta propone crear la Universidad Teconolica para San Juan de Lurigancho. Hasta donde se sabe este ya fue un proyecrto aprobado en la gestion de su ex lider Garcia Perez. Por que no se ha hecho realidad y que es lo que se va a hacer para ponerlo en marcha?

—La universidad Nacional tecnológica San Juan de Lurigancho fue creado por el Ley 29659 el 14 de enero del 2011, ocho años después no se ha hecho nada por poner en marcha la universidad. Desde el congreso trabajaremos para que se designe la comisión de desarrollo institucional de la universidad y se establezca donde se va a construir y a cuánto asciende su presupuesto para que funcione en beneficio de miles de jóvenes del distrito.

—Cree usted que la solucion es abrir mas universidades cuando la linea de la SUNEDU hoy es más bien la de cerrar Universidades y quedarse solo con las mejores?

—Hoy más que nunca se debe promover las Universidades Publicas para que ningún joven se quede sin poder hacer una carrera universitaria por falta de recursos económicos. Son más de 24 universidades no licenciadas y más de 200 mil estudiantes que pueden ver truncados sus sueños de ser profesionales. Además los bachilleres, titulado, de pre y post grado que de aquí a dos años verán sus universidades cerradas, el mercado laboral contratara profesionales que provienen de universidades no licenciadas. Desde el congreso impulsaremos una educación universitaria de calidad al alcance de las economías familiares y la Revalidación de los títulos otorgados por universidades no licenciadas en universidades públicas licenciadas.

—Respecto al tema de los mottaxistas, que propone toda vez que no es un problema distrital sino mas bien de todo Lima, los mototaxistas son todos informales, no tienen un seguro medico y tambien representan un peligro para los peatones por su misma informalidad?

—Más de 100 mil mototaxistas en en todo el país y más de 20 mil en sjl, en su gran mayoría los jóvenes de 17 a 20 años se han integrado a este sector laboral. El proyecto de Ley 2046/2017CR que fue presentado en el 2017 por la célula parlamentaria aprista, busca que se incorpore a los mototaxistas y a su conyugue e hijos en el Sistema Nacional de Pensiones. Desde el congreso nos comprometemos a impulsar esta ley en beneficio del mototaxistas.

—No le parece muy corto el tiempo quer tiene este Congreso, tan solo un ano y medio para querer hacer todo lo que usted propone

—Creemos que con trabajo y consensuado con las demás fuerzas políticas sacaremos adelante los proyectos de ley en beneficio de las grandes minorías. Revisaremos el proceso de licenciamiento y fiscalizaremos que los recursos destinados al adulto mayor se gasten eficientemente.

—Y entonces que hacemos con la reforma politica y con la reforma judicial? Que siga esperando?

—No, hay que trabajar con todas las fuerzas políticas por concluir con las reformas políticas pendientes y darle prioridad a la reforma judicial.

—Respecto al presidente Vizcarra, todas las voces apuntan a que el Partido Aprista impulsara su vacancia desde el Congreso, por que no esperar un ano y medio mas y no seguir desestabilizando al pais?

—No será para mi prioridad, estamos cansados del ruido político que afecta la economía del país, lo nuestro será una actitud más propositiva en beneficio del país.

—Por ultimo no puedo dejar de preguntarle por la actual coyuntura, que opina del caso del Partido Morado y su lider Julio Guzman?

—Un fiasco total, se presentaron vendiéndonos la idea de tener valores, de hacer política diferente, pero con sus acciones han demostrados ser falsos líderes. Los jóvenes del Perú se han sentido defraudados de estos políticos. Por eso debemos darles valor a los partidos políticos como el APRA. Sobre Julio Guzmán como líder deja mucho que desear, si frente a un amague de incendio sale huyendo y deja en peligro a otras personas, como responderá frente a los problemas que el país necesita resolver.