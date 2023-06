Maurate niega estar implicado en venta irregular de un hotel en zona rosa de Lince

El ministro de Justicia Daniel Maurate, ministro de Justicia y amigo de Los Cuellos Blancos, vuelve a construir desconfianza y denuncias en su contra desde que asumiera el cargo. Así como registra más de 200 llamadas telefónicas con integrantes de esa red criminal, el cuestionado ministro registra denuncias por estafa, asociación ilícita y fraude procesal, producto de extraños negocios, reveló un reportaje de Cuarto poder.

El informe señala que Maurate fundó en 2012 la empresa inmobiliaria T&R con un capital de apenas 10 mil soles. Meses después nombra gerente general a Ricardo Valderrama Medrano, quien en 2017 obtiene los poderes legales otorgados por Maurate para disponer de un terreno ubicado en la cuadra 19 de la avenida Petit Thouars, donde se construiría un hotel en plena zona rosa de Lince.

Según contó al programa Cuarto Poder, Eduardo Rabanal, abogado de Tabata, en 2020 esta empresa le prestó 100 mil dólares a Valderrama para la construcción de un hotel en esa zona de Lince. Incluso se señala que se dejaron en garantía dos departamentos en La Victoria de propiedad de Maurate, revela el reportaje.

Rabanal agrega que, en marzo de 2021, Tabata y Valderrama firman un contrato de compra venta del edificio a medio construir por 350 mil dólares. Tras la transacción, según el abogado, la empresa prestamista tomó posesión de la construcción, pero, un año después, Valderrama denunció ante la Unidad Especializada de Estafas de la Policía que tuvo que vender el edificio al ser amenazado de muerte. Ante la Policía, dijo que vendió y cobró los 350 mil dólares a espaldas de Maurate y que no conocía a las personas con las que firmó el contrato. La denuncia de Valderrama fue archivada. Sin embargo, según Cuarto poder, Maurate denunció que un grupo de matones contratados por la empresa Tabata ingresó a la fuerza al hotel.

El reportaje indica que el ahora ministro presentó dos medidas cautelares, firmadas por él mismo bajo el argumento de que la empresa nunca recibió los 350 mil dólares. Posteriormente, días antes de jurar como ministro de Justicia, el juzgado comercial aprobó sus medidas cautelares.

El abogado de Tabata presentó una oposición a la medida y se niega a devolver el hotel. Según el informe, en la declaración jurada que Maurate presentó al jurar como ministro no hay rastro de la empresa inmobiliaria que fundó y mucho menos de las otras propiedades de la compañía, como un terreno en Carabayllo y el hotel a medio construir.

Niega estar implicado en venta de hotel en zona rosa

Maurate, se pronunció respecto a la denuncia, reveló que ni la mandataria Dina Boluarte ni el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, estaban al tanto de la labor de representación que Maurate realizaba para la inmobiliaria Tabata, por lo que su nexo no se encuentra precisado en la declaración jurada que presentó al asumir la cartera de Justicia.

«Antes de ser ministro, yo era abogado de la inmobiliaria Tabata. He sido abogado de ellos hasta antes de ser ministro, hasta el día que he sido ministro. Ese día renuncio a todos los casos que ya tengo», precisó el funcionario durante una discusión mantenida en RPP. Asimismo, aseveró que en el Palacio no se sabía de esto porque «desde el 2003 era soy accionista» de la empresa. «No (informó a Dina Boluarte y Otárola de este caso) porque no hay obligación de consignar. Yo tengo la obligación de consignar de las empresas a las cuales estoy afiliado. Una cosa es ser accionista y otra cosa es ser abogado. No tengo la obligación de declarar a todas las personas a las que yo he defendido, por eso, es que no aparece, no debe aparecer en la declaración jurada», indicó en una entrevista en RPP.