Más de un millón saldría de la clase media y 950 mil volverían a pobreza

A consecuencia de la drástica caída del Producto Bruto Interno (PBI) calcula­da en 12,9% para este año, debido a la crisis sanitaria y paralización de las actividades económicas generadas por la pandemia del coronavirus, cer­ca de 1,1 millón de peruanos de clase media pasarían a la condición de vulnerables.

Así lo estimó el Instituto de Economía y Desarrollo Em­presarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima, al tiem­po de señalar que de la misma manera 949.429 personas de clase vulnerable volverían a caer en la pobreza.

CLASE MEDIA

Según el Banco Mundial, la clase media se define como aquel segmento de la pobla­ción cuyo nivel de ingreso dia­rio es entre US$ 10 y US$ 50, medido bajo paridad de poder de compra (ppc). En tanto, la clase vulnerable tiene ingre­sos en ppc desde US$ 4 hasta US$ 10; es decir, un estatus intermedio que se ubica entre las clases pobre y media.

Quienes perderían su estatus socioeconómico son aquellos con ingresos en los límites inferiores de cada clase, en el caso de la media entre US$10 y 10.5 ppc y en el de vulnerables entre US$4 y 4.5 ppc.

Dichos retrocesos significa­rían una reducción del 6.6% de la población de clase media para el cierre del año, que transitaría -en el mejor de los casos- hacia la clase vulnerable; entretanto, la población que ya se encuentra en condición de vulnerable retro­cedería 9.1% y se dirigiría hacia la clase pobre, según la metodo­logía del Banco Mundial.

El IEDEP advirtió que, ade­más, la demora en el inicio de la reactivación económica seguirá afectando los indicadores de pro­ducción y empleo del país. Por tanto, si no se logra impulsar eficazmente la economía en los siguientes meses, la caída de ingresos no será temporal, afectando las condiciones eco­nómicas de los hogares.

Agregó que los resultados macroeconómicos en marzo y abril últimos fueron negativos. En el caso del PBI este retroce­dió en 16,3% y 40,5%, respecti­vamente, y el empleo en Lima Metropolitana sufrió caídas de 22,3% y 65,4% en cada mes.

SECTORES CLAVES

Para el IEDEP es clave reim­pulsar los sectores Comercio y Servicios por su importancia ocupacional en los segmentos clase media y vulnerable.

El empleo en el sector Co­mercio en Lima Metropolitana, que ocupa alrededor de la quinta parte de ambas clases económi­cas (19,5% en vulnerables y 22,0% en clase media) retrocedió 44,6% en el trimestre móvil marzo-abril-mayo de 2020.

A ello se suma que las pro­yecciones para el cierre del año en dicho sector son bastante negativas considerando que los establecimientos opera­rán con la mitad de su aforo y que el e-commerce presenta aún una baja penetración, lo que no permitiría recuperar el empleo perdido.

En tanto, el sector Servicios es la principal fuente de ocupa­ción de ambas clases económi­cas, llegando a representar al 50% de ocupados de clase media y al 33% de clase vulnerable. El empleo en ese sector cayó en 45,8% en el trimestre móvil marzo-abril-mayo y el PBI en lo que va del año en 8,6%.

ALGO MÁS

Continuar en la lucha contra la pandemia del coronavirus (covid-19), el relanzamiento de la economía y garantizar las elecciones libres serán los objetivos centrales del nuevo Gabinete Ministerial, según el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano.