Más de un millón de afiliados AFP retirarán hasta 25% de sus fondos

Con la finalidad de mantener las medidas de higiene y evitar el contacto con el dinero en efectivo, se ha incrementado considerablemente el uso de la tarjeta de crédito, y las entidades financieras han aplicado medidas de alivio para que sus clientes puedan cumplir con sus obligaciones crediticias sin afectar su presupuesto.

Por ello, si una persona utiliza la tarjeta de crédito para afrontar los gastos durante la pandemia, es importante que lo haga de manera responsable con la finalidad de poder administrar adecuadamente sus recursos económicos.

En primer lugar es nece­sario conoce exactamente su capacidad de endeudamiento, Su línea de crédito es el monto máximo que puede gastar con tu tarjeta. Sin embargo, esta cifra no necesariamente es la que podrás pagar mes a mes. Por ejemplo, la página web ABC del BCP recomienda no desti­nar más del 20% de los ingresos totales al pago mensual de la tarjeta de crédito. Asimismo, no disponer por encima del 50% de la línea de crédito, pues en caso de caer en demoras, afec­taría notablemente su historial crediticio.

Asimismo, debe recuerda su fecha de corte; es decir, el día en el que el banco realiza la suma de todos los gastos realizados en el mes. Si usa la tarjeta después de dicha fecha, tendrás alrededor de 50 días hasta que llegue el siguiente día de pago.

Un consejo nada desdeñable es ervitar el retiro de efectivo porque de lo contrario termi­nará pagando más intereses. Este recurso debe utilizarse solo para una emergencia y siempre procurando retirar la menor cantidad posible. En todo caso es mejor solicitar un préstamo o crédito efectivo, pues suelen tener una tasa mucho menor.

A partir del Estado de Emergencia, los bancos han otorgado facilidades de pago. El congelamiento o reprogra­mación son alternativas en caso presentes inconvenientes para cumplir con sus próximas cuotas. Comuníquese con la entidad financiera y acceda a este beneficio. Puede encon­trar más información en www.abcdelbcp.com