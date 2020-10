El presidente de la República, Martín Vizcarra, ha anunciado un proyecto de decreto de urgencia para promover el empleo formal en el país. Ha reconocido que falta un empujón para tener un “incremento mayor” en lo que respecta a la recuperación de puestos de trabajo formales y ha dicho que el documento –elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)– será expuesto en el Consejo de Ministros en los próximos días. Ojalá no sea más de lo mismo porque de lo contrario no tendría el efecto deseado.

De hecho, suena un poco extraño que se anuncie un decreto para promover o generar empleos formales, pues el empleo no se crea porque algún presidente decide firmar un decreto de urgencia. Es algo un poco más complicado que eso, por no decir mucho más complicado para un país como el Perú que desde que llegó Alberto Fujimori se ha acostumbrado a vivir en la informalidad. Sí, desde ese entonces ha crecido el empleo informal. Recordemos solamente que despidió miles y miles de empleados públicos y abrió las puertas a la importación de combis usadas que provocaron una serie de accidentes.

Pero el escenario es aún más complicado para el actual gobierno debido a la pandemia que está golpeando los diferentes sectores de nuestra economía. Entonces, lo primero que debería hacer el Gobierno es reducir todo lo que pueda la posibilidad de propagación del nuevo coronavirus Covid-19. Sin eso serán vanos sus esfuerzos. Después necesita una fuerte reactivación de la demanda porque las empresas no van a requerir personal si no tienen compradores para sus productos. Y recién después de cumplir con esos dos pasos previos podrá incentivar de diversas maneras a las empresas que contraten personal.

Claro que no es tarea fácil, toda vez que al existir informalidad cualquier incentivo que el gobierno destine a las empresas solo llegará a las que son formales; es decir a una minoría de ellas. Las autoridades tendrán que tener en cuenta, también, que hay una serie de negocios familiares muy pequeños que no necesitan ni pueden contratar personal, pero que deben formar parte de la reactivación. Como podemos darnos cuenta, la creación del empleo no puede hacerse vía decreto ni solo con desgravación de impuestos a las empresas porque antes se debe fortalecer el mercado interno. Ojalá que no sea más de lo mismo porque el remedio resultaría peor que la enfermedad.