Más de 300 cómics en promoción hasta esta semana

Muchas páginas sobre grandes mujeres para compartir en familia

La lectura es una herramienta que podría significar el descubrimiento de los intereses y la tendencia de sus destrezas, también es importante desde la posibilidad de conocer las biografías de grandes mujeres importantes para la historia en el mundo. En este artículo recomendamos algunos títulos para niñas (en honor a la celebración de ayer: el Día de la Niña), que también van a ser disfrutados por los niños ¿por qué no?

Mujeres con todas las letra-z

La historia ha sido construida tanto por hombres como por mujeres, pero muchas de ellas han quedado en la sombra. Mujeres con todas las letra-z busca rescatar la historia de 28 mujeres que han generado un cambio o un logro en la construcción de este continente. Incluye nombres como Chavela Vargas, Eva Perón, Violeta Parra, Frida Kahlo, Doris Salcedo o Prudencia Ayala.

Madam C. J. Walker funda una empresa, de Francesca Cavallo y Elena Favilli

Libro cuya historia también se puede ver en Netflix en una serie protagonizada por la destacada Octavia Spencer. Esta es la historia de una importante figura afroamericana, pionera del emprendimiento y la filantropía. En 1867, Sarah fue la primera en su familia que no nace esclava. Pero ser libre no significa que no tenga que trabajar. La vida de una mujer que decidió ser empresaria y se volvió una inspiración.

Cómo ser una chica increíble de Claire Mysko

Esta no es una guía para convertirse en una chica perfecta, sino una antiguía para que cada chica aprenda que tiene derecho a ser ella misma, al margen de los estereotipos de género que marca la sociedad. Que puede aceptar y apreciar su cuerpo, tener confianza en sí misma y a sentirse segura en el mundo. Que tiene derecho a obtener un trabajo significativo y alcanzar su independencia económica.

Más niñas rebeldes de Elena Favilli y Francesca Cavallo

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes se ha convertido en todo un fenómeno de la literatura infantil que incluso también captó el interés de adolescentes y mujeres en general por lo potentes e inspiradoras de sus historias, que hasta la publicación del primer libro no se conocían a detalle. Estos títulos siempre son recibidos con cariño por su público seguidor y es grato saber que se pueden sumar nuevas historias de ‘niñas rebeldes’ para contar al mundo.

Y siguiendo con esta temática, en los próximos días, llega Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 3, (Elena Favilli/ Editorial Planeta) que incluirá historias de 100 mujeres migrantes que cambiaron al mundo. El libro puede comprarse ya en diferentes tiendas como SBS Librerías.