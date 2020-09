Manuel Scorza ahora y siempre

Debido a la crisis sanitaria causada por el Covid-19, miles de pacientes en Latinoamérica se vieron forzados a discontinuar indefinidamente su tratamiento contra el dolor crónico, una enfermedad que, según la Federación Latinoamericana de Asociaciones para el Estudio del Dolor (FEDELAT), afecta a cerca de 190 millones de personas en la región.

El Dr. João García, presidente de FEDELAT, estima que alrededor de la mitad los pacientes con dolor crónico están careciendo de un tratamiento integral durante la pandemia, lo que comprende terapias farmacológicas, físicas y psicológicas.

Por su parte, el presidente de la Asociación Peruana para el Estudio del Dolor (ASPED), el Dr. Enrique Orrillo, coincide con esta afirmación y prevé que entre el 35% y 50% de los pacientes con dolor crónico dejan de asistir a centros hospitalarios puesto que son considerados personas de alto riesgo, debido a sus trastornos inmunológicos. Para esta población resulta riesgoso acercarse a un establecimiento de salud cuando albergan una gran cantidad de pacientes Covid-19.

Así mismo, al ser Latinoamérica una de las regiones más afectadas por la pandemia, la mayoría de los centros de salud están priorizando la atención de pacientes Covid-19, postergando los tratamientos para otras enfermedades, entre ellas, el dolor crónico. El Dr. Orrillo resalta que la interrupción del tratamiento y cuidado de los pacientes con enfermedades crónicas puede tener como consecuencia la automedicación.

“Cuando un cuadro de dolor no es atendido correctamente, se incrementa progresivamente hasta cronificarse, y la persona puede recurrir a antiinflamatorios que no necesariamente son la solución y por el contrario podrían agravar su estado. Cada caso debe atenderse de forma personalizada y oportuna, que es lo que no está ocurriendo ahora”, explica el especialista.