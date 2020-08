Manuel Merino quiere ser presidente como Valentín Paniagua

La psicoterapeuta estimó que la confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso continuará aun cuando le den el voto de confianza al jefe del Gabinete, Walter Martos.

“El presidente del Congreso de la República, Manuel Merino de Lama quiere ser Valentín Paniagua y quiere ser presidente de la República, opinó la psicoterapeuta Carmen González.

“Tenemos por una parte, en Acción Popular, el deseo —que ya le ha nacido y que hasta que lo ha hecho cambiar de actitud o sacar una parte oscura— de Manuel Merino, ya que se ha roto el equilibrio de poderes —ya no se puede cerrar el Congreso— y ellos pueden hacer lo que quieren. Y saben que es momento de vengarse de Martín Vizcarra. Por una parte, Manuel Merino quiere ser Valentín Paniagua y quiere ser presidente, no importa a qué precio”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

BUSCAN VACANCIA PRESIDENCIAL

La psicoterapeuta advirtió, por otra parte, que se están juntando una serie de emociones al interior de determinadas bancadas que apuntarían a una intención de vacar del jefe de Estado, Martín Vizcarra.

“Se están juntando una serie de emociones y ambiciones dentro de algunos partidos que apuntarían a la vacan­cia de Martín Vizcarra. Tarde o temprano lo van a terminar vacando”, ma­nifestó.

LA TENSIÓN VA A CONTINUAR

En otro momento, estimó que la confron­tación entre el Ejecutivo y el Congreso continua­rá aun cuando le den el voto de confianza al jefe del Gabinete, Walter Martos.

“Creo que hay una tensión [que viene del Congreso hacia el Eje­cutivo] que no va a pa­rar si es que a Walter Martos le dan la con­fianza. Creo que eso va a continuar, creo que con cualquier pretexto van acabar vacándolo, porque, además, no puede haber manifes­taciones, es como si todo estuviera a favor de esto oscuro. La gente no puede quejarse. [A los congresistas] no les interesa en absoluto; no hay periodistas que les preguntan”, refirió.

Sostuvo, en ese sen­tido, que hay un odio vengativo de ciertos sectores políticos en contra del mandatario Martín Vizcarra por res­paldar la reforma uni­versitaria.

ALGO MÁS

“Entonces, ahí hay un odio muy vengativo, y además, un deseo de recuperar a cualquier precio [lo de las universidades]”, añadió.