Manuel Dammert fue internado en emergencias por Covid-19

¿Amedrentamiento ? Una camioneta del partido Alianza para el Progreso (APP), que iba a participar hoy en la ciudad de Piura de la caravana del candidato presidencial, César Acuña, fue víctima de un brutal ataque a balazos.

De acuerdo con la denuncia del chofer de la unidad, Wilson Morales, dos motos y dos 4X4 le cerraron ayer el paso en horas de la noche y lo secuestraron de improviso.

“Al menos 4 personas armadas me interceptaron y llevaron a un oscuro paraje camino a Sullana donde me maniataron a golpes. Luego se robaron autopartes de la camioneta de APP y le dispararon varios balazos. Finalmente, me quitaron mis pertenencias e intentaron eliminarme, pero al que iba a matarme se le atascó el arma. Antes de irse tiraron las llaves del auto entre la maleza”, contó Wilson a la Policía, a donde llegó a poner la denuncia tras el ataque.