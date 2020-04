Mantengamos la calma

El Presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que el bono familiar universal cubrirá al 75 % de hoga­res del país que no tienen ingresos formales de fin de mes, una medida que constituye un apoyo económi­co para enfrentar la emergencia del coronavirus. Diario UNO hizo suyo el clamor de la población y alertó sobre la urgente necesidad de que el Gobierno otorgue un bono universal a to­dos los hogares que están siendo golpeados por la pandemia. Es urgente que se realice los desembolsos porque en nuestro país más del 70% de la PEA trabaja en la informalidad.

A pesar que hubiera sido bueno que el bono se otorgue de manera general porque en estos momentos estar en una pla­nilla no garantiza nada, pues muchas empresas están dejan­do de vender y al no contar con ingresos difícilmente podrán cumplir puntualmente con los sueldos de sus trabajadores. Sin embargo, el presidente ha asegurado que el bono familiar universal alcanzará al 75% de los hogares, lo que es un alivio ahora que se ha dispuesto ampliar por dos semanas más la cuarentena y el estado de emergencia, pues aún no disminu­ye el número de contagios con su secuela de muerte.

La población debe tomar conciencia de la gravedad de esta pandemia que viene enlutando hasta ayer más de 570 hogares. Si el Gobierno hace el esfuerzo de llegar con un bono a las tres cuartas partes de hogares, es precisa­mente para que la poblaci{on se quede en sus casas y se pueda disminuir los nuevos casos confirmados. Es urgen­te frenar la epidemia en el país porque todos los hospi­tales del Minsa, así como de la seguridad social y hasta las clínicas particulares ya están por llegar al tope de su capacidad en cuanto al número de camas UCI con respiradores mecánicos.

Está en manos de la población evitar que haya un núme­ro mayor de infectados por el coronavirus Covid-19. Es urgen­te que se cumpla con todas las medidas sanitarias, como el lavado de manos, así como cubrirnos con el lado interno del codo cuando vamos a estornudar. El uso de mascarillas en la calle es obligatorio y quedarse en casa puede marcar la dife­rencia entre la vida y la muerte. Basta de estar abriendo los pequeños negocios hasta que la emergencia haya pasado. Son 6 millones 800,000 hogares más los que recibirán la ayuda del Gobierno para que se queden en sus casas. Es hora de que todos estemos en primera fila y no solo el personal sanitario. Cada uno de nosotros podemos poner nuestro grano de are­na porque estamos en un momento en que todo suma.