Mandan a “enfriar” moción de vacancia presidencial contra Vizcarra

RICARDO MILLA TORO

Las sospechas de corrupción crecen so­bre el presidente Mar­tín Vizcarra. Cada vez más se afianza la idea de que el mandatario habría incurrido en co­rrupción debido a los datos obtenidos a par­tir de los testimonios de aspirantes a colabo­radores eficaces. Estos han afirmado que Viz­carra habría presun­tamente obtenido un pago de un soborno de dos millones 300 mil soles por dos obras en Moquegua, en el tiem­po que fue gobernador regional (2011-2014). Así, una acusación muy grave pesa sobre el presidente y ha lle­vado a algunos congre­sistas a presentar una moción de vacancia.

El martes pasado por la noche la ban­cada de Unión por el Perú (UPP) junto con Podemos Perú, Frente Amplio, dos congresis­tas de Acción Popular (Orlando Arapa y Ro­sario Paredes) y un no agrupado presentaron dicha solicitud.

Ante ello, el jueves la Junta de Portavoces del Parlamento llegó a un acuerdo respec­to a esta moción de vacancia presidencial. Debido a que la sema­na de representación de los congresistas empieza este lunes 26 de octubre y termina el viernes 30, el deba­te y votación sobre la admisión a trámite de esta moción de vacan­cia por permanente incapacidad moral ten­dría que realizarse des­pués de que esta finali­ce. Esto es, se llevaría a cabo en noviembre.

Esta decisión no es gratuita. Parece tener la clara intención de “enfriar” la misma so­licitud esperando que no prospere. Pasadas dos o tres semanas después de su presentación, el deba­te y votación serán favo­rables a Vizcarra, se esti­ma. Algunos han dicho que se hace para que no se diga que esta es una vacancia express, como se esgrimió en la presen­tada por el escandaloso caso de Richard Swing. Empero, parece que es para mover las fichas en favor del gobierno.

DEBATE Y VOTACIÓN PODRÍAN SER EN ABANCAY

Y no, nos referimos a la avenida en el centro de Lima, sino a la ciudad del departamento de Apurímac. Sucede que el presidente del Congreso, Manuel Merino, dio a co­nocer ayer jueves que el miércoles 4 de noviem­bre se realizará una se­sión plenaria descentra­lizada en dicha ciudad.

A todas luces, el de­bate y votación de la moción de vacancia de­bería darse en Lima, por motivos precisos de un pleno descentralizado, el cual busca legislar sobre determinadas regiones. Pero si no hay pleno en­tre el 31 de octubre y el 3 de noviembre, el pro­ceso entero tendría que darse en Abancay, pues la votación tiene que darse “indefectiblemente” en la sesión que le sigue a aquella donde se hizo la presentación y debate, como lo indica el inciso B del artículo 89-A del re­glamento del Congreso.

También cabe la posi­bilidad de que se dé en el pleno luego del que se realizará en Abancay. Ello ya queda a decisión de la propia Junta de Por­tavoces.

NO HAY SUFICIENTES VOTOS

Como ya es sabido, el número de votos para la admisión de la moción de vacancia presidencial debe ser de 52, pues re­presentan el 40% de los congresistas hábiles. Hasta el momento no se tiene esa cantidad.

Solo la bancada de UPP está a favor de la va­cancia. Le sigue el Fren­te Amplio, pero con dos disidencias: Rocío Silva Santisteban y Mirtha Vásquez, quienes se han convertido en el ala li­beral y provizcarra de la agrupación de izquierda. Hay dos no agrupados que también están a fa­vor. Por su lado, Orlando Arapa de Acción Popular está a favor, mientras 23 congresistas de esa bancada están por defi­nir. También por definir están las bancadas de Alianza por el Progreso, Podemos Perú, Frepap y Fuerza Popular. Mien­tras que las bancadas de Somos Perú y del Partido Morado están en contra, lo que las posiciona claramente como las fuerzas aliadas del oficialismo.

Para José Vega, el portavoz de UPP, esta moción de vacancia es “más sólida” que la anterior, pues en este caso implica el testimonio de aspirantes a colaboradores eficaz. Esta solidez se fundamentaría en el testimonio que afirma un supuesto soborno de un millón de soles a Vizcarra de parte del consorcio Obrainsa-Astaldi con la finalidad que se le otorgue la buena pro de la obra Lomas de Ilo. Un escándalo por donde se vea. Pero hay más.

Otros tres aspirantes a colaboradores eficaz acusan al mandatario de recibir una coima de un millón 300 mil soles de parte de las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) e Incot por la construcción del Hospital Regional de Moquegua.

De este modo, el actual presidente de la República habría recibido en el periodo que fue gobernador de Moquegua más de dos millones de soles. La pregunta cae de madura: ¿Estos hechos no son suficientes para vacar al presidente Vizcarra? Muchos piensan que sí, aunque viendo los números que nos ofrece el Congreso, difícilmente se concrete la vacancia. ¿Por qué tolerar a alguien tan empapado de acusaciones y testimonios de corrupción en el sillón presidencial?

VIZCARRA SE DEFIENDE

Como era de esperarse, Vizcarra Cornejo se ha defendido y ha negado todas las acusaciones y, a la vez, dice estar abierto a que se le hagan todas las investigaciones necesarias. Algunos creen que son chapuceos de un ahogado.

Ayer jueves el presidente Vizcarra criticó al Congreso por haber iniciado un nuevo proceso de vacancia en su contra. Esto es, se muestra en contra del derecho de los congresistas de hacer uso del mecanismo para pedir razones al mandatario. Si está a favor que se investigue, ¿por qué se queja de que el Congreso haga su trabajo?

De todos modos, Vizcarra dijo lo siguiente: “no sé si será una vez por mes, habiendo tanto por hacer, tanto trabajo, generar este tipo de distracción y confrontación cuando estamos tan cerca de las elecciones, todos sabemos que las elecciones son el 11 de abril, son cinco meses y tres semanas los que faltan, las elecciones están a la vuelta de la esquina, entrar en un proceso de vacancia del presidente que ha convocado a las elecciones, por lo menos, es inoportuno”.

El presidente, a pesar de las graves acusaciones que llueven en su contra, está confiado de que el Congreso no lo vacará como pasó hace un mes atrás.