Mancini pide aplazar la Eurucopa

Javier Tebas, el presidente de la Liga de España, sostuvo de que se va a terminar la temporada de fútbol español, y calculó en un 25 por ciento los ingresos por derechos audiovisuales el perjuicio económico que acarrearía no poder terminar el campeonato por la epidemia de coronavirus. Barcelona ya hizo un pedido para que se le entregue el título.

“He estado trabajando mediante conversaciones telefónicas y videoconferencias durante todo el fin de semana con instituciones europeas, presidentes de clubes españoles, porque hay que coordinar y viene una semana muy importante”, sostuvo Tebas, en una entrevista a un medio radial de Madrid.

En relación al campeonato de liga y a la posibilidad de que tuviera que resolverse en un “play off”, afirmó: “Lo que manejamos ahora es que vamos a terminar la competición. Esta semana se pueden tomar importantes decisiones en Europa”.

“He tenido contactos con Federaciones de Italia, Alemania y otros presidentes de ligas. Estamos trabajando en dar una solución porque el coronavirus es un tema de salud y para la salud están los médicos, nosotros estamos para dar una solución al problema económico que se va a plantear, qué pasa con los cerca de cien contratos audiovisuales que tenemos en todo el mundo. Si no retransmites la señal no vas a poder cobrar, eso está claro”, explicó.

Tebas señaló que está trabajando con otras ligas “para cuadrar los calendarios”, pero se mostró convencido de que se podrá terminar la temporada.

En cuando al personal de La Liga, reveló que han tenido dos casos positivos en coronavirus, aunque él no está afectado: “Yo no estoy en cuarentena. No tengo síntomas y no me he hecho la prueba. Ya teníamos un plan de actuación desde hace semanas y lo hemos aplicado. El 95 por ciento en La Liga ya está en teletrabajo.

En España tenemos más de 400 personas trabajando y hemos tenido que repatriar a gente que tenemos por el mundo”. “Nos queda un 25 por ciento de la temporada por jugar y todo el presupuesto habrá que revisarlo, ese es el daño que puede ocurrir si no se termina la competición”, reiteró.