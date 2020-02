Luciana León termina peor que el padre, porque su caso es complicado y no sé cuál será su argumento de defensa para salir de este tema, consideró Sergio Tejada, excongresista y expresidente de la megacomisión.

Fue al comentar el caso de Luciana León Romero, sobre quien pesa la orden judicial de impedimento de salida del país por 36 meses por ser, según el Ministerio Público, el presunto brazo legal y político de la organización criminal Los Intocables Ediles, y de la que recibía S/20 mil mensuales.

“[…] Tenemos el caso de Luciana León, que termina peor que el padre, peor que el padre. [¿Intuye usted que su situación está muy complicada?] Sí, bueno, las noticias que he revisado dicen que hay 17 colaboradores eficaces sobre su caso, y su asesora que ha sido su brazo derecho por una década o más está también colaborando y ya han hablado de pagos mensuales de municipalidades. Yo no sé cuál puede ser ahora su argumentación [de Luciana León] para salir de esto”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Es triste lo que ha ocurrido, pero el Apra tiene que reorganizarse totalmente, pero no creo que lo haga pronto, porque hay resistencias muy grandes de la cúpula a ceder realmente el paso a otras líneas políticas y a otras generaciones”, indicó.

Cabe indicar que, de acuerdo a la tesis de la Fiscalía, desde marzo de 2017 hasta mayo de 2018, la excongresista habría gestionado presupuestos ante cuatro ministerios para la ejecución de obras a favor del municipio de La Victoria durante la gestión del detenido exalcalde Elías Cuba Bautista, quien era parte de esa red criminal.

LEGADO DE GARCÍA

Tejada Galindo dijo, en ese sentido, que el Apra se encuentra en su mayor crisis y que desde el 2016 mantiene la caída. Lamento que las nuevas generaciones de dicho partido no estén representando una política diferente respecto de Alan García.

“La imagen del líder [del partido] es importantísima [hacia sus militantes], porque va formando sentido comunes, prácticas, […] y es el modelo a seguir de su militancia. Lamento que las nuevas generaciones del Apra no estén representando una política diferente, más bien es más de lo mismo”, comentó.

“[…] Está en su mayor crisis [el Apra] y esto marca una tendencia que viene desde hace bastante años y en el 2016 el Apra pasa la valla prácticamente por un favor, porque como alianza debieron sacar 8%, y con un 6% pasan la valla. […] Desde ahí mantiene la caída. No sé bajo qué criterios consideraban que tras el suicidio de Alan García, el Apra se iba a levantar y que se iba a haber un proceso de identificación con García, pero no fue así. Al contrario, han seguido cayendo y este es su resultado histórico más bajo, si no me equivoco”, precisó.