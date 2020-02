Luciana León decidirá si se aleja de la Comisión Permanente

A pesar de megacorrupción, empresa brasileña se empodera con demanda ante el CIADI y pretende negociar la recuperación del proyecto del gasoducto Sur. Sin embargo, desde el Ejecutivo ya respondieron que no negocian con corruptos y que demanda no tiene sentido.

Mediante un comunicado, la empresa brasileña Odebrecht manifestó estar dispuesta a encontrar una solución junto con las autoridades peruanas a efectos de suspender la demanda interpuesta ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por el proyecto Gasoducto del Sur.

“Odebrecht S.A. a través de su controlada Oli Lux, continúa totalmente dispuesta a encontrar junto con las entidades competentes del Estado una solución que permita suspender el proceso arbitral, garantizando lo más pronto posible, el reinicio del proyecto Gasoducto Sur Peruano por otro inversionista privado sin costos para el Estado”, consigna el documento.

En el comunicado, la empresa alega que hasta el último día del plazo límite para que las partes soliciten el inicio de un arbitraje internacional para la preservación de sus derechos, “la empresa ha hecho todos los esfuerzos junto a las autoridades correspondientes para firmar un acta de prórroga de este plazo, permitiendo al gobierno evaluar, nuevas alternativas para retornar el Gasoducto”. Sin embargo, señalaron que aunque “no hubo una definición en este sentido”, la empresa seguiría con “total disposición” para encontrar un camino que permita suspender y hasta cancelar el proceso arbitral en el Ciadi.

NO NEGOCIAMOS CON CORRUPTOS

Consultado al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, indicó que “el Gobierno no negocia con corruptos”, y que “la defensa corresponde asumirla a la Unidad de Controversias Internacionales que lidera el Ministerio de Economía y Finanzas”. “Denlo por descontado, ya tenemos en el mismo Gasoducto un contencioso arbitral planteado por Enagás, la misma defensa que está viendo este caso la asumirá en el caso de Obdebrecht”, manifestó.

Además, Zeballos señaló que el Ejecutivo rechaza la actitud “pretenciosa” de la constructora, que a pesar de haber suscrito un acuerdo de colaboración eficaz y de la existencia de abundante carga probatoria “se haya atrevido a plantear una demanda arbitral”.

Por su parte, el presidente Martín Vizcarra declaró en Arequipa que la demanda de Odebrecht no tiene “ningún sustento” pues en el momento de resolución del contrato por el Gasoducto Sur, las causas eran imputables al contratista por no haber cumplido con el compromiso del cierre financiero. “Se le dio una nueva oportunidad y no cumplió”, añadió, por lo que vencido el plazo el Estadio procedió a la resolución del vínculo.

Vizcarra también recordó que “todos los organismos internacionales toman ahora como máxima prioridad la lucha contra la corrupción” y expresó su confianza en que el Ciadi tomará en consideración este aspecto.

“No dudamos en que, adicionalmente a los argumentos técnicos, económicos y legales, habrá argumento de carácter moral, porque los propios funcionarios han admitido irregularidades y corrupción en este proyecto”, agregó.

HAY RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

En tanto, para el exviceministro de Interculturalidad, Vicente Otta, lo sorprendente no es que Odebrecht chantajee al Estado, sino que el Estado no haya previsto esta situación. “Si estás ante una banda de delincuentes, ¿cómo vas a esperar que te jueguen limpio? Los fiscales que han negociado el acuerdo de colaboración han debido estar más vigilantes sobre las acciones de Odebrecht. No estamos ante gente que se maneja bajo parámetros legales, por eso sorprende que no se haya previsto este escenario. Como no hay una cláusula que diga que Odebrecht renuncia a iniciar acciones contra el Estado”, apuntó.

Respecto a lo anunciado por el premier Zeballos, Otta indicó que “el Estado negocia con cualquiera”, y que “el problema no es que negocie con corruptos, si el acuerdo de colaboración eficaz es en sí una negociación, el problema es que se negocia mal”. “No se ha tenido la malicia ni el cálculo para garantizar bien los intereses del Estado, y ahí tienen responsabilidad el ministro de Justicia, Zeballos y Vizcarra, porque los fiscales consultan antes de tomar decisiones, no son autónomos. Por eso ahora Odebrecht se siente en capacidad de poner condiciones”, cuestionó.

De otro lado, el excongresista Juan Pari consideró que el Ciadi no puede proteger a delincuentes, pues desnaturalizaría su esencia. “El Perú suscribió ser parte del Ciadi porque respetamos a empresas que invierten, pero no a las organizaciones criminales que delinquen”, escribió en Twitter.

ALGO MÁS

Mientras Odebrecht avanzaba la demanda contra el Estado peruano ante el Ciadi, representantes de la empresa habrían buscado retrasar la entrega de información encriptada al Perú, presentando recursos ante las autoridades judiciales suizas. Como se recuerda, la empresa suiza Safe Host tiene los archivos originales de las plataformas My Web Day y Drousys, que ocultan la información acerca de los pagos ilícitos de la constructora brasileña.

