Lucía Alvites, candidata de Juntos por el Perú denuncia a candidato aprista

La candidata al Congreso, Lucía Alvites (14) de Juntos por el Perú, denunció, ante el Tribunal de Honor del Jurado Nacional Electoral (JNE), al candidato Renzo Ibañez, APRA, por violar el Pacto Ético Electoral.

Al respecto, Alvites señaló que Ibañez la agredió y violentó durante la grabación de debate electoral de un programa dominical. “El señor Ibáñez lejos de debatir con argumentos e intercambio democrático de ideas, llegó con su portátil, quienes no dejaban de gritarme, tildándome de ‘loca’, ‘terruca’ y MOVADEF”.

Asimismo, la candidata de Juntos por el Perú, declaró que presentó la denuncia ante el JNE porque no se puede permitir que ninguna violencia contra la mujer quede impune; y que será lo mismo que hará en el Congreso, en el caso de ser elegida.

Como se recuerda, durante un debate, realizado en la Plaza San Martín, el candidato Ibañez y su portátil hostilizaron en todo momento a la candidata Alvites para impedir que hablara. Ni siquiera el pedido de la periodista, que moderaba el debate, logró acallar los gritos e insultos.

Ante la imposibilidad de exponer sus propuestas y el ambiente hostil y amenazador para su propia seguridad, Lucía Alvites optó por retirarse, no sin antes denunciar la actitud machista y los métodos antidemocráticos del contrincante y sus partidarios.

“Nunca me he sentido tan expuesta y asustada en la campaña como hace un rato. El aprista, Renzo Ibañez, llevó a este debate de @PanoramaPTV a su portátil. No dejaron de insultarme y agredirme. Me tuve que retirar no sin antes dejarles claro que a los machos ya no les tenemos miedo” publicó en su cuenta de twitter.

La candidata Alvites, representa a las jóvenes feministas de izquierda que buscan acabar desde el Congreso con los feminicidios y la corrupción generalizada. Link de tuit para descargar video: https://t.co/Iw7zK4ts3i