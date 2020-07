Los Yacks lanzan la canción “Me Vale Madre”

Son pocas las bandas que se muestran explici­tas a través de la músi­ca, una de ellas son Los Yacks, grupo de “chongo rock” local que destaca por sus letras irreveren­tes, directas y sus ritmos divertidos que no respe­tan ninguna regla.

Amados o no Los Yacks han sabido man­tenerse a través de los años sacándole provecho a las diferentes realidades por las que ha atravesado nuestro país y el mundo, dicen lo que nadie quiere decir, hacen lo que no se debería hacer y gracias a esta ecuación no les ha ido nada mal por ello ahora presentan su nuevo single llamado: “Me Vale Madre”, canción que ya está disponibles en pla­taformas digitales.

No es un secreto que estamos viviendo en la era digital, la banda lo sabe y le saca el mayor provecho, sin embargo, Los Yacks hacen una autocrítica en tono sar­cástico sobre el uso de las redes sociales hoy. Fotos retocadas sin nin­guna vergüenza, querer llamar constantemente la atención, grandes men­sajes alentadores sin nin­gún contenido, hipocresía, memes innecesarios y un sinfín de cosas más que claramente a la banda no le interesan y nos lo comu­nican fieles a su estilo.

Los Yacks se auto des­criben así: “Somos patas de bandas diferentes que en juntos podemos decir y hacer lo que no podemos en otros lados”.

La banda viene tocando hace más de 10 años en locales de todo el Perú. Su repertorio incluye temas propios así como covers de Los Fabulosos Cadilla­cs, Molotov y Caifanes. Actualmente el grupo se encuentra más activo que nunca.